Госфиннадзор предписал компании «Сомо» закрыть все филиалы и представительства в Кыргызстане, которые работают не в соответствии с законом. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее журналисты-расследователи выяснили, что эта фирма на бумаге является ломбардом, но по сути работает, как микрокредитная компания, выдающая займы под огромные проценты.

В самой «Сомо» же заявляют, что работают по закону и готовы к сотрудничеству «по любым вопросам».

Филиал «Сомо» на Орто-Сайском рынке в Бишкеке. Скриншот с видео

Решение госфиннадзора

В госфиннадзоре отметили, что такое решение принято по поручению председателя кабмина Улукбека Марипова. 1 октября глава Госфиннадзора Арзыбек Кожошев провел совещание по вопросу деятельности компании «Сомо».

«По итогам, ломбарду “Сомо” направлено предписание прекратить деятельность филиалов и представительств на территории Кыргызской Республики. Поскольку, согласно Реестру выданных лицензий на ломбардную деятельность, у ОсДО Ломбард “Сомо” зарегистрированных филиалов не имеется», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, госфиннадзор проведёт внеплановую проверку деятельности ломбарда «Сомо».

Что говорят в самой «Сомо»?

В самой компании «Сомо» 4 октября заявили, что «ведут бизнес в соответствии с локальным законодательством страны».

В «Сомо» отметили, что «готовы сотрудничать с регулирующим органом по любым вопросам, чтобы как можно скорее положить конец этому недоразумению».

«С прошлой пятницы [1 октября] мы прекратили выдачу новых кредитов и не будем выдавать их до тех пор, пока вся эта путаница не будет устранена и дальнейшие условия работы нашей компании не будут согласованы с госфиннадзором», — сообщили в компании.

Кроме того, «Сомо» посоветовала своим клиентам, у которых есть «сложности», обращаться к специалистам по обслуживанию и «обсудить все, что их интересует».

«В то же время следует понимать, что в нормальном обществе необходимо соблюдать все договорные соглашения и возвращать долги», — отметили в компании.

Также компания заявила, что готова повышать финансовую грамотность общества и в течение следующего полугодия планирует инвестировать до 5 млн сомов в такие проекты для обучения своих клиентов.

«У нас есть долгосрочные планы в Кыргызстане, поэтому обучение клиентов и ответственное использование наших услуг очень важны для нас. Параллельно мы готовы начать диалог с политиками и Госфиннадзором для дальнейшего усиления законодательства и создания стандарта передовой рыночной практики, которого в настоящее время, к сожалению, в республике нет», — говорится в заявлении компании.

Расследование про «Сомо»

29 сентября журналисты «МедиаХаба» Али Токтакунова опубликовали на своём YouTube-канале расследование про деятельность ломбарда «Сомо».

По данным журналистов, «Сомо» выдаёт займы от 1 до 50 тысяч сомов, не беря при этом ничего в качестве залога, как делают обычные ломбарды.

«При займе в 1 тысячу сомов на срок в один месяц клиент обязан вернуть 1495 сомов. Если посчитать арифметически, то процентная ставка составляет 49.5% в месяц. В переводе в годовое выражение получается 594%», — говорят расследователи.

Журналисты «МедиаХаба» выяснили, что в большинстве случаев займы брали люди, у которых нет постоянных источников дохода. Если те, не могут вернуть деньги в назначенное время, то им начисляют штрафы и пени.

«Клиенты подвергаются психологическому давлению через СМС-сообщения с угрозами. Героине расследования по имени Ажар пришло сообщение следующего содержания: “Если Вы не оплатите займ, мы можем направить оперативную группу по вашему адресу!” Она взяла 11 тысяч сомов, но из-за финансовых проблем не смогла вернуть займ. За пять месяцев долг достиг 27 тысяч сомов», — сообщили в «МедиаХабе».

СМС сообщения на телефоне Ажар от «Сомо». Фото: «МедиаХаб» Али Токтакунова СМС сообщения на телефоне Ажар от «Сомо». Фото: «МедиаХаб» Али Токтакунова СМС сообщения на телефоне Ажар от «Сомо». Фото: «МедиаХаб» Али Токтакунова

В соцсетях клиенты «Сомо», которые не смогли оплатить вовремя займы, создали группы, где делятся своими историями и требуют закрыть компанию.

Кто владеет компанией?

Журналисты-расследователи выяснили, что «Сомо» — часть международного микрокредитного бизнеса латвийского мультимиллионера.

По их данным, учредители «Сомо» в лице компаний Sun Finance Central Asia и SIA P3 Capital (Capital KG) зарегистрированы в Латвии. Обе компании принадлежат латвийскому бизнесмену Айгарсу Кесендфелдсу.

Айгарс Кесенфелдс. Скриншот с сайта RE:Baltica

В феврале текущего года центр журналистских расследований Re:Baltica опубликовал материал о деятельности Кесендфелдса. В расследовании говорилось, что он развернул сеть компаний быстрых кредитов, как минимум в 20 странах мира и оборот этих фирм приближается к 400 млн евро.

У властей ряда стран возникали вопросы к компаниям Кесендфелдса, а Латвия ввела законодательные ограничения на его фирмы.

«Они [компании Кесендфелдса] сейчас работают в странах вроде вашей, где нет регуляции, распространена коррупция и нищета», — отметила главредка RE:Baltica Инга Спринге в интервью «МедиаХабу».