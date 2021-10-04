Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 43 человек.

Бишкек — 26;

Чуйская область — 4;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 2.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 178 783 случая заражения коронавирусом.

Также в штабе сообщили, что за сутки в Кыргызстане скончался один пациент с COVID-19.

По его данным, всего за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 608 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Кроме этого, на 4 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 440 пациентов. Еще 712 человек лечатся амбулаторно.

По данным штаба, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 67 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровел 173 538 пациентов.