Пресс-служба МИД Кыргызстана сообщила, что 29 сентября в городе Мумбай (Индия) прошел бизнес-форум «SpeedNetworking», организованный ассоциацией промышленников.

На этом форуме страны обсудили экономическое сотрудничество, а также экспорт кыргызского золота и полезных ископаемых в Индию для ювелирных изделий.

Обсуждение между Кыргызстаном и Индией экспорта золота произошло на фоне того, что в конце сентября «Кыргызалтын» исключили из списка Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA).

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Ассоциация приняла такое решение из-за несоблюдения требований программы ответственного снабжения.

Потеря аккредитации ограничивает доступ «Кыргызалтына» к основному рынку, потому что крупные банки, доминирующие в торговле драгоценными металлами, как правило, обрабатывают только металл с нефтеперерабатывающих заводов, входящих в список «надежных поставщиков» LBMA.

Решение LBMA стало итогом их изучения «Кыргызалтына» в связи с обвинениями в адрес компании, «касающихся поставок и возможностью мошенничества». Эти обвинения были со стороны канадской компании Centerra Gold Inc. из-за введения внешнего управления на руднике Кумтор со стороны кыргызских властей.

В «Кыргызалтын» обвинения со стороны Centerra отрицают.

Позже на решение LBMA отреагировал глава минэкономфина Акылбек Жапаров. В своем обращении на фейсбук он написал, что решение ассоциации носит «временный характер».

Вместе с этим он добавил, что правительство еще тогда начало прорабатывать «новые каналы поставки нашего золота».

«Переговоры уже идут. Пока могу сказать что, условия будут не хуже прежних», — отметил Жапаров.

Глава объединения ювелиров и предпринимателей Сталбек Акматов в интервью «Азаттык» комментируя решение LBMA сказал, что спрос на золота в мире всегда есть, однако другой вопрос по каким правилам будет продаваться драгоценный металл.

В этом же интервью он отметил, что Индия является одной из тех стран, которая не нужна наша аккредитация на Лондонском рынке драгоценных металлов, которую ранее отозвали у «Кыргызалтына».

«Золото «Кумтор Голд Компани» могут покупать страны с развитой ювелирной отраслью. Другого пути продажи золота нет. Но чиновники в этом деле не должны думать о личных интересах и поддаваться коррупции», — сказал Акматов «Азаттыку».