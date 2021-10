Юрист-консультант ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) Дмитрий Долматов 4 октября рассказал о переговорах с канадской Centerra Gold Inc. Сейчас КГК находится под внешним управлением правительства Кыргызстана. Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» (КГК) разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании. Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление. О переговорах в Женеве По словам Долматова, с изначально информация о первом раунде переговоров между Кыргызстаном и Centerra была засекречена. Кроме того, чтобы «избежать использования сторонами любой полученной информации на переговорах против интересов» друг-друга все члены делегации двух сторон подписали документы о неразглашении. Долматов сообщил, что переговоры в столице Швейцарии проходили 28-30 сентября в Hotel President Wilson. Сами переговоры состоялись по инициативе исполнительного директора Centerra Скотта Перри. Hotel President Wilson в Женеве. Фото / Wikipedia «Мы были не против провести переговоры. С белыми флагами мы туда не ездили», — подчеркнул он. По его словам, на переговорах обсуждали только вопрос по руднику Кумтор и его будущее. По словам юриста-консультанта «Кумтора», на первом раунде переговоров стороны не договаривались о том, будут ли ещё встречаться. Однако, он допустил, что возможно переговоры между Кыргызстаном и Centerra продолжатся. «Делегация защищала только интересы страны. У нас четкая позиция, мы будем добиваться, чтобы она такой и осталась», — сказал он. Почему Кумтор не предоставляет отчёт? Долматов сообщил, что «Кумтор Голд Компани» не предоставляет отчёты по своей деятельности из-за того, что любая информация от компании может быть использовано Centerra «против интересов “Кумтора”, и Кыргызстана». О том, что КГК не может обнародовать отчёты о своей работе с момента введения внешнего управления из-за судебных тяжб с Centerra не раз говорили и в самой «Кумтор Голд Компани». Грузовики на Кумторе. Фото / официальный сайт «Кумтор Голд Компани» «Напоминаем,“Кумтор Голд Компани” является стратегическим объектом, в отношении которого ведутся судебные тяжбы, поэтому существует закрытая информация, которую, по закону, распространять мы не имеем права», — отметили в компании 23 сентября. В КГК сообщали, что внешний управляющий компании Тенгиз Болутурк ежемесячно предоставляет отчет главе ФУГИ Мирлану Бакирову. Читать по теме: Компания не обязана отчитываться перед каждым депутатом — «Кумтор» ответила на требования парламентариев Про арбитражный суд Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства сразу после введения внешнего управления на Кумторе. Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление и прекращения преследования по выставленным штрафам и налоговым претензиям в более чем $4 млрд. Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться от кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани». «Арбитраж ведётся не для того, чтобы он окончился решением суда спустя определённое количество лет, а для того, чтобы стороны нашли способ договорится. Мы благодарим президента, и членов делегации, что такая возможность предоставлена нам и мы смогли приступить к переговорам. Будем надеяться, что они будут проходить в нормальном русле», — сказал Долматов на пресс-конференции. На вопрос, какой исход ждёт Кыргызстан, если она проиграет суды Centerra, он ответил: «Давайте надеяться на лучшее». Переговоры в Женеве О том, что в Женеве назначены переговоры между Кыргызстаном и Centerra стало известно лишь после их окончания. Ряд СМИ 30 сентября сообщили со ссылкой на свои источники, что первый раунд переговоров завершён и кыргызская сторона «удовлетворена результатами». Участники первого раунда переговоров между Centerra и Кыргызстаном: Скотт Перри, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров, Курманкул Зулушев и Тенгиз Болтурук. По словам Долматова, в переговорах также участвовали юристы с обеих сторон. Официально о переговорах власти Кыргызстана объявили 2 октября. Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев тогда сообщил, что до этого директор Centerra предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”». «По поручению президента Садыра Жапарова на переговоры направилась делегация в составе заместителя председателя кабинета министров, министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, генерального прокурора Курманкула Зулушева, внешнего управляющего компании “Кумтор Голд Компани” Тенгиза Болтурука и специалистов в области права. Стороны выслушали взаимные мнения», — отметил Султанбаев. Позже насчёт переговоров высказался и сам президент Жапаров. Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор. «Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в Facebook. Читать по теме: МИД Кыргызстана: Обсуждается поставка кыргызского золота в Индию В самой Centerra Gold Inc. пока не делали заявлений по поводу прошедшего первого раунда переговоров.

