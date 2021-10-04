Юрист-консультант ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) Дмитрий Долматов 4 октября рассказал о переговорах с канадской Centerra Gold Inc. Сейчас КГК находится под внешним управлением правительства Кыргызстана.

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» (КГК) разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Однако в мае 2021 года кыргызские власти обвинили канадскую компанию в нарушении законодательства и вреде экологии, и ввели в «Кумтор Голд Компани» внешнее управление.

О переговорах в Женеве

По словам Долматова, с изначально информация о первом раунде переговоров между Кыргызстаном и Centerra была засекречена.

Кроме того, чтобы «избежать использования сторонами любой полученной информации на переговорах против интересов» друг-друга все члены делегации двух сторон подписали документы о неразглашении.

Долматов сообщил, что переговоры в столице Швейцарии проходили 28-30 сентября в Hotel President Wilson. Сами переговоры состоялись по инициативе исполнительного директора Centerra Скотта Перри.

Hotel President Wilson в Женеве. Фото / Wikipedia

«Мы были не против провести переговоры. С белыми флагами мы туда не ездили», — подчеркнул он.

По его словам, на переговорах обсуждали только вопрос по руднику Кумтор и его будущее.

По словам юриста-консультанта «Кумтора», на первом раунде переговоров стороны не договаривались о том, будут ли ещё встречаться. Однако, он допустил, что возможно переговоры между Кыргызстаном и Centerra продолжатся.

«Делегация защищала только интересы страны. У нас четкая позиция, мы будем добиваться, чтобы она такой и осталась», — сказал он.

Почему Кумтор не предоставляет отчёт?

Долматов сообщил, что «Кумтор Голд Компани» не предоставляет отчёты по своей деятельности из-за того, что любая информация от компании может быть использовано Centerra «против интересов “Кумтора”, и Кыргызстана».

О том, что КГК не может обнародовать отчёты о своей работе с момента введения внешнего управления из-за судебных тяжб с Centerra не раз говорили и в самой «Кумтор Голд Компани».

Грузовики на Кумторе. Фото / официальный сайт «Кумтор Голд Компани»

«Напоминаем,“Кумтор Голд Компани” является стратегическим объектом, в отношении которого ведутся судебные тяжбы, поэтому существует закрытая информация, которую, по закону, распространять мы не имеем права», — отметили в компании 23 сентября.

В КГК сообщали, что внешний управляющий компании Тенгиз Болутурк ежемесячно предоставляет отчет главе ФУГИ Мирлану Бакирову.

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Про арбитражный суд

Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства сразу после введения внешнего управления на Кумторе.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление и прекращения преследования по выставленным штрафам и налоговым претензиям в более чем $4 млрд.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться от кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

«Арбитраж ведётся не для того, чтобы он окончился решением суда спустя определённое количество лет, а для того, чтобы стороны нашли способ договорится. Мы благодарим президента, и членов делегации, что такая возможность предоставлена нам и мы смогли приступить к переговорам. Будем надеяться, что они будут проходить в нормальном русле», — сказал Долматов на пресс-конференции.

На вопрос, какой исход ждёт Кыргызстан, если она проиграет суды Centerra, он ответил: «Давайте надеяться на лучшее».

Переговоры в Женеве

О том, что в Женеве назначены переговоры между Кыргызстаном и Centerra стало известно лишь после их окончания. Ряд СМИ 30 сентября сообщили со ссылкой на свои источники, что первый раунд переговоров завершён и кыргызская сторона «удовлетворена результатами».

Участники первого раунда переговоров между Centerra и Кыргызстаном: Скотт Перри, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров, Курманкул Зулушев и Тенгиз Болтурук. По словам Долматова, в переговорах также участвовали юристы с обеих сторон.

Официально о переговорах власти Кыргызстана объявили 2 октября.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев тогда сообщил, что до этого директор Centerra предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”».

«По поручению президента Садыра Жапарова на переговоры направилась делегация в составе заместителя председателя кабинета министров, министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, генерального прокурора Курманкула Зулушева, внешнего управляющего компании “Кумтор Голд Компани” Тенгиза Болтурука и специалистов в области права. Стороны выслушали взаимные мнения», — отметил Султанбаев.

Позже насчёт переговоров высказался и сам президент Жапаров.

Он заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по руднику Кумтор.

«Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — написал он на своей странице в Facebook.

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В самой Centerra Gold Inc. пока не делали заявлений по поводу прошедшего первого раунда переговоров.