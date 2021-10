Хафиза, Нурсулуу и Жумабой — это мигранты из Центральной Азии, жизни которых круто изменила пандемия коронавируса. Все они лишились заработка в России из-за коронавирусных ограничений. Муж и сыновья Нурсулуу смогли уехать из Кыргызстана в Россию после ослабления ограничений, но попали в трудовую эксплуатацию. Муж Хафизы в такой же ситуации. За полгода своей работы он не смог выслать семье в Узбекистан ни копейки. Женщины сами обеспечивают свои многодетные семьи. Жумабою же приходится даже в своей стране жить вдали от семьи. Он неделями живет в Душанбе и каждое утро нанимается разнорабочим на бирже труда. Всех их объединяет одна цель — накопить денег на перелет до заветной России и заработать себе на лучший кусок хлеба, чем на родине. Однако все усиливающаяся антимиграционная политика российской власти заставляет сомневаться в том, так ли нужны они этой стране.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!