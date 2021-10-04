Что случилось?

Минэкономфин предложил новые поправки в закон «О госзакупках», которые предлагают перенести все госзакупки с единого государственного портала на частные электронные торговые площадки (ЭТП). Госпортал сейчас помогает сделать госзакупки более прозрачными и показать, куда и как расходуются бюджетные средства и кто выигрывает тендеры.

Правозащитники, экономисты и гражданские организации попросили президента Садыра Жапарова отменить предлагаемые минэкономфином поправки. Более 50 организаций подписались под обращением.

Подробнее о поправках, можно прочитать здесь: «Конфиденциальность» и тендеры на частных торговых площадках. Как госзакупки Кыргызстана уходят в тень?

«Серьезные коррупционные риски»

Подписавшие обращение организации считают, что идея минэкономфина «содержит в себе серьезные коррупционные риски», и вообще «противоречит целям и принципам государственных закупок в Кыргызстане».

«Действующий портал госзакупок обеспечивает открытость и прозрачность, как единственная точка доступа к информации о проводимых закупках, от плана закупок до заключения договоров. Однако, с введением в действие нескольких торговых площадок, существуют серьезные риски, что заинтересованные стороны не смогут найти информацию об интересующих закупках», — отмечается в обращении.

В числе рисков выделяют «ограничение конкуренции среди поставщиков, повышение цен, невозможность полноценного мониторинга закупок». Также «серьезную обеспокоенность» вызывает то, как при этой системе будет обеспечиваться прозрачность госзакупок.

Дополнительные расходы

Кроме того, по мнению авторов обращения, поправки принесут новые траты из бюджета и из карманов предпринимателей.

Например, поставщикам придется потратиться на оплату участия на частных площадках.

Из бюджета нужно будет потратиться на то, чтобы создать реестр этих самых частных электронных торговых площадок. После государство вынуждено будет потратиться на то, чтобы проверить, соответствуют ли эти частные площадки законодательству о госзакупках, и следить, не утекают ли данные с этих площадок и не продают ли их «на сторону».

Еще один момент, который тоже повлечет траты — интеграция всех этих площадок и уже существующего портала госзакупок, чтобы обмениваться с ним данными.

«Если показывать на конкретном примере, то представьте, что из-за ограниченной конкуренции, отсутствия прозрачности и контроля многие закупающие организации и поставщики могут пользоваться этим в корыстных целях и повышать цены в угоду отдельным лицам. Мы все знаем, как в период пандемии в 2020 году жизненно-важные лекарственные средства закупались по завышенным ценам из-за отсутствия прозрачности и контроля», — напоминают авторы обращения.

Гражданское общество считает, что для дефицитного бюджета такие поправки станут еще одним бременем.

«Мы обращаемся с просьбой отклонить предлагаемые изменения для сохранения прозрачности и подотчетности госзакупок. Ничто не может восстановить и построить доверие быстрее, чем прозрачность и открытость коммуникации между органами власти и народом», — напоминают авторы обращения.

Обратный эффект

За последние полгода это уже вторые масштабные поправки в закон о госзакупках, которые делают его еще более запутанным, а сам процесс траты бюджетных средств — непрозрачным. За последние же пять лет закон «О госзакупках» обогащался поправками более трех раз.

Такие частые изменения вызывают беспокойство — причем не только у гражданского общества, но и у самих закупщиков, и у экономистов. По словам директора исследовательского центра логистики и государственных закупок (ИЦЛГЗ), экономиста Акылбека Уметалиева, слишком частое редактирование такого важного закона может привести к негативным последствиям.

«Я уже три года назад сказал, что надо объявить мораторий на внесение изменений в закон о госзакупках. Если рассмотреть первый закон 1996 года, то от него не осталось живого места, в него вогнали ряд фрагментов и других законов. С законом невозможно работать — столько было внесено изменений! Об этом многие говорят. И вот опять новые изменения. Есть такое понятие в экономике “эффект обратной отдачи”*. Нужно остановиться. Это не только мое мнение, но и мнение многих. Надо наоборот, упрощать закон», — отмечает он.

*Применимо к закону о госзакупках это значит, что в какой-то момент рост поправок в закон начнет влиять на эффективность применения самого закона.

«Будем работать с аффилированностью…»

Пока власти не отреагировали на обращение гражданского общества, а представители Департамента госзакупок отвечать на эти вопросы особо не хотят.

Заведующий сектором анализа и инноваций Департамента Нурсултан Шаршеев на недавнем круглом столе расценил происходящие законодательные процессы как «положительные». Чиновник не стал отвечать на вопросы гражданского общества, сославшись на то, что «рабочие группы» занимаются законодательством.

Во время своего доклада они ни слова не сказал о рисках от поправок минэкономфина.

Шаршеев рассказал, что изменения в закон, регулирующий госзакупки, вносились исключительно «в целях снижения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности госзакупок». В этих целях, например, ввели понятие «бенефициарных владельцев» и «аффилированных лиц».

«Мы сможем видеть, кто участвует в конкурсах и тому или иному члену комиссии или госслужащему сможем вынести предупреждение», — пообещал он.

Он также добавил, что ведется работа по раскрытию информации о контрактах, текстов договоров, электронных счет-фактур, информации об исполнении договора для открытости и публичности, чтобы это могла видеть общественность.

«Также вводится понятие базы данных поставщиков и подрядчиков, чтобы исключить аффилированность. Планируется включение организаций в черный список вместе с руководителями и всеми сотрудниками. Будем работать с аффилированностью, будем работать интегрировано с минюстом и получать больше информации», — заверил он.

Также, по его словам, планируется создание «модуля», где можно будет «скачать всю информацию о госзакупках по нужному разделу», будут и другие инструменты для «прозрачности» госзакупок.

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