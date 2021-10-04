На коллегиальном заседании 2 октября мэр Оша Алмаз Мамбетов напомнил, что сотрудники мэрии, руководители муниципальных предприятий и коллектив региональных управлений не должны вмешиваться в предстоящие выборы.

Он напомнил, что «беспорядки, скандалы и перевороты» происходили именно из-за последствий на выборах, также он отметил, что «нужно сломать эту систему».

«Передайте, особенно МТУ, домкомам, что до меня доходят слухи. Я не должен слышать, что [они стараются] “за ту партию, за того кандидата”. Служба безопасности, прокуратура, милиция будут принимать меры, не думайте, что все останется незамеченным. Кто за кого работает, кто за кого бегает все быстро дойдет. Не делайте этого. Кому суждено тот пройдет, он и будет депутатом», — сказал он.

Также Мамбетов добавил, чтобы муниципальные сотрудники «не обещали какому-нибудь кандидату или партии, что они помогут получить голоса избирателей».

«До выборов осталось очень мало времени. 28 октября начнутся агитационные мероприятия. До этого, ни от кого из вас я не должен слышать, что у вас есть в коллективе столько то людей, сможете добыть столько то голосов. Наказание будет строгим. Заранее предупреждаю, чтобы не было таких отговорок “извините, не услышал”», — сказал мэр.

Мэр, которому пришлось уйти после выборов с нарушениями

После выборов в местные кенеши, которые прошли 11 апреля, в Оше шесть партий вышли на митинг. Они не признали результаты выборов и были недовольны тем, что соответствующие органы не предприняли никаких мер против нарушений во время выборов.

Также они пожаловались на использование админресурса, подкуп голосов со стороны партии «Ата-Журт Кыргызстан». Тогда больше половины членов партий были государственными служащими.

Через месяц ЦИК в связи с массовыми нарушениями отменил результаты выборов и назначил повторные выборы на 11 июля.

Перед выборами президент Садыр Жапаров встретился с тогдашним мэром Оша Таалайбеком Сарыбашовым и поручил не допускать использование админресурса.

Глава государства отметил, что результаты выборов 11 апреля в Бишкеке, Оше и Токмаке были признаны недействительными, «потому, что некоторые местные лидеры не извлекли уроки из прошлого и допустили нарушения».

Накануне выборов несколько партий жаловались на использование административного ресурса. В этом обвиняли и мэра Таалайбека Сарыбашова.

После выборов 11 июля пять партий обратились в ТИК с просьбой об аннулировании результатов выборов. Они заявили, что по подозрению в подкупе голосов были задержаны кандидаты, которые действительно нарушили закон, и что Сарыбашов не смог выполнить указания президента.

Уже 2 августа Сарыбашов подал в отставку в связи с переводом на другую должность. В тот же день он был назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека, но ушел в отставку через десять дней, заявив о своем намерении баллотироваться на парламентских выборах.

Парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 28 ноября, для их проведения потратят около 602 млн сомов. Согласно новой Конституции, выборы в Жогорку Кенеш будут проходить по смешанной системе — 54 депутата по партийным спискам, 36 депутатов по одномандатным округам. Кандидаты в партию будут избираться «открытым списком».