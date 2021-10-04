Нацэнергохолдинг принял решение не ограничивать в ночное время наружное освещение в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании 4 октября, но не назвали причины такого решения.
Также не ясно каснётся ли новое решение Нацэнергохолдинга не бытовых абонентов. Ранее госкомпания издала приказ об отключении в осенне-зимний период на улицах в вечернее время уличного и рекламного освещения не бытовых абонентов.
Также планировали отключать вечером и освещение в парках и второстепенных улицах, «где более или менее спокойно» после 12 часов ночи.
Бережно относитесь к потреблению электричества
В сообщении госкомпании говорится, что на 3 октября 2021 года объем воды в Токтогульском водохранилище составил 12,3 млрд кубометров, что почти на 3 млрд меньше, чем в прошлом году.
При этом в Нацэнергохолдинге отметили, что потребление электроэнергии со стороны населения, несмотря на призывы энергетиков, продолжает расти.
В госкомпании призвали кыргызстанцев бережно относиться к потреблению электроэнергии и использовать альтернативные источники теплоснабжения, такие газ и уголь, чтобы избежать дефицита электроэнергии в осенне-зимний период.
«Несоблюдение установленных лимитов потребления электрической энергии может существенно повлиять как на работу энергетического оборудования, так и на обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии всем потребителям в зимний период», — говорится в сообщении Нацэнергохолдинга.
При этом, госкомпания до сих пор официально не сообщала сколько составляют лимиты по потреблению электроэнергии.
Решение отключать уличное освещение
Решение Нацэнергохолдинга отключать уличное освещение в вечернее время в Бишкеке вызвало недовольство в обществе. Горожане выкладывали в соцсетях видео и фотографии с тёмных столичных улиц и отмечали, что гулять при отсутствии освещения опасно.
Глава Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев 29 сентября комментируя решение госкомпании заявил, что нормальные люди вечером спят.
«Только на уличном освещении в регионах годовое потребление составляет 100 млн киловатт часов, это только айыл окмоту. Надо не надо — до утра горит. В парковых зонах все тоже горит до утра. Ну вообще кто до утра гуляет? У нормального человека же должен быть предел: до 10-11 часов [вечера] гулять, потом спать идти», — сказал он.
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Одним видео: Дом правительства и сквер рядом освещаются, несмотря на запрет Нацэнергохолдинга
Энергокризис в Кыргызстане
Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последние годы энергетическим кризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе из-за которого в Токтогульском водохранилище, которая обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды.
Из-за этого власти начали импортировать электричество из соседних стран.
Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн киловатт часов до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.
Кроме того, Кыргызстан подписал контракт с Туркменистаном о поставке в страну 2 млрд киловатт часов электроэнергии. Также с 1 октября страна начала закупать у Таджикистана электроэнергию.
«Таджикские коллеги обратились к нам и предложили свою электроэнергию. Звонок был вчера, а сегодня уже, пару часов назад, в южные регионы начались поставки электричества. В сутки мы получаем по миллиону киловатт часов электроэнергии. За месяц есть возможность получить от 30 до 50 млн киловатт часов электроэнергии», — сообщил первый замглавы кабмина Азиз Аалиев 1 октября на пресс-конференции.
Кроме того, по словам министра энергетики Доскула Бекмурзаева, Кыргызстан также ведет переговоры с Россией об импорте электроэнергии через Казахстан. Речь идет о поставке 2-3 млрд киловатт часов.
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