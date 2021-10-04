Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) предложила варианты, которые позволят снизить цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане.

В Ассоциации отмечают: по данным международных экспертов, в октябре снова продолжится рост цен на нефть. Этот рост в итоге повлияет на увеличение отпускных цен заводов России, откуда Кыргызстан получает топливо.

В АНК также отметили, что если рост отпускных цен продолжится, местным нефтетрейдерам придется повышать розничные цены на топливо. Иначе это приведет к нерентабельности их работы и дальнейшему закрытию заправок.

Для сдерживания цен на заправках АНК предлагает властям страны применить механизм плавающего налогового регулирования с октября по декабрь 2021 года:

временно снизить ставки акцизного налога;

освободить импорт и поставки дизельного топлива от НДС.

«Меры позволят снизить розничные цены на бензин – на 3,70 сомов за литр и на дизельное топливо на 4,8 сомов за литр от текущего уровня цен. В случае реализации мер, по предварительным расчетам, плановые налоговые поступления на 2021 год в бюджет от нефтяного сектора будут выполнены в полном объеме», — добавили нефтетрейдеры.

Рост цен на дизельное топливо и бензин в Кыргызстане продолжается уже полгода. По информации нефтетрейдеров, это происходит из-за роста отпускных цен с заводов России, откуда Кыргызстан импортирует ГСМ.

Кроме этого, с начала сентября Кыргызстан начал получать бензин из России с пошлиной. Пошлина на ввоз топлива может повлиять на удорожание бензина на 1,3-1,7 сома за литр.

После этого кабмин начал переговоры с Россией об увеличении беспошлинных поставок бензина.