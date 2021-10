Организация «Объединенный мир борьбы» сообщила, что серебряная призерка Олимпийских игр- 2020 из Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова в первой схватке на Чемпионате мира в Норвегии встретится со спортсменкой Нонока Озаки из Японии. Жеребьевка участниц турнира по вольной борьбе прошла 3 октября в городе Осло. Известно, что в составе сборной Кыргызстана, кроме Тыныбековой, выступят Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы. Жуманазарова в первом поединке встретится с спортсменкой из Болгарии Марией Оряшковой, а Медет кызы с Минджи Ха из Кореи. Чемпионат мира по борьбе проходит в городе Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября.

