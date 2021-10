УВД Ошской области зарегистрировало инцидент с 15-летней жительницей Кара-Суйского района Ошской области. Подросток 19 августа родила в Ошском городском родильном доме, при этом прошла регистрацию в медучреждении по чужим документам. Главный врач роддома Дамира Ташмаматова в разговоре с ИА Turmush рассказала, что девочка поступила к ним со свидетельством о рождении 19-летней сестры. По этой причине врачи зарегистрировали подростка по документам старшей сестры, но справку о рождении ребенка не выдали — так как у матери не было паспорта. «Через 40 дней пришла мать роженицы. Она рассказала, что ее дочь [15-летняя] А.Э. 19 августа родила ребенка. Из-за того, что девочка была несовершеннолетней, они побоялись [наказания] и привезли ее со свидетельством о рождении сестры. “Можете написать справку о том, что матерью ребенка является А.Э.?” — попросила она», — рассказала главврач. Она пояснила, что врачи не смогли определить точный возраст роженицы, так как между «16-18-летними подростками особой разницы нет». По словам Ташмаматовой, на данный момент ребенок зарегистрирован на старшую сестру подростка, и изменить документы возможно только через суд. В УВД Ошской области сообщили «Клоопу», что подробная информация о происшествии будет предоставлена позже. В 2020 году в отношении несовершеннолетних в Кыргызстане было совершено 1 101 преступление, 150 из них были сексуального характера.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!