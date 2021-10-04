У мэрии Бишкека 4 октября проходит митинг торговцев Ошского рынка. Свой протест они выражают довольно необычным способом — торговцы на тележке разложили вещи и устроили распродажу вещей прям возле здания муниципалитета.

«Из-за стихийной торговли у нас не идут продажи. Наши жалобы ни до кого не доходят вот уже 2 года. У нас остаются остатки [товаров], мы не можем заплатить налоги», — кричит в рупор одна из митингующих.

По её словам, они решили устроить распродажу возле мэрии, так как сотрудники муниципалитета «дают всем разрешение торговать где вздумается».

«Здесь все законопослушные торговцы страдают. Акимиат и мэрия не оказывают поддержку торговцам, которые работают на законных основаниях», — отметила участника акции протеста.

Борьба со стихийной торговлей

Торговцы Ошского рынка уже не первый раз выходят на митинг и требуют мэрию решить вопрос со стихийной торговлей. Они возмущены тем, что стихийные торговцы работают незаконно, в то время как остальные арендуют помещения и платят налоги.

Сотрудники мэрии и милиции периодически проводят рейды на Ошском рынке и расчищают территорию от незаконных торговых прилавков. Однако не всегда они проходят мирно.

В январе в социальных сетях распространилось видео нападения на продавщиц Ошского рынка на западе Бишкека. Женщины стояли у уличных прилавков, когда мужчина подошел, скинул продукцию на пол и позвал милицию.

Затем 10 февраля распространилось видео, в котором продавщица защищает свое рабочее место, крепко вцепившись за прилавок. После этого началась потасовка и продавщицу скрутили милиционеры.

Милиция тогда заявила, что правоохранители «обеспечивали правопорядок и безопасность во время проведения рейда», и что на грубость с их стороны никто не жаловался.

Впоследствии это видео вызвало общественный резонанс. Торговцы тогда высказали свое недовольство действиями властей. Около 60 человек вышли на митинг к Дому правительства с требованием либо официально разрешить им торговать на рынке с лотков, либо создать торговые места.

«Мы платим за свои места, но платим «по-черному». Мы согласны работать по патентам. Но пусть нам создадут нормальные условия. Официально разрешат работать на наших местах или в другом месте, но не за городом, а на территории Ошского рынка. У нас у всех дети и кредиты. Нам надо на что-то жить. Мы не просим пособий. Мы просим возможности работать и зарабатывать самим», — сказал один из торговцев.

В тот же день на митинг продавцов отреагировали в Ленинском акимиате — их попросили прекратить протесты, потому что ликвидация стихийных точек продолжится.

Также в муниципалитете подтвердили сообщения торговцев о том, что деньги за продажу с них собирают не чиновники, а «неформальные» лидеры, поделившие рынок на свои зоны. Правоохранительные органы тогда обещали выяснить, кто это и как это работает.