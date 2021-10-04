Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что в столице с 5 октября начнут подавать отопление. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Айбек Джунушалиев.

В муниципалитете отметили, что подключение абонентов продлится несколько дней.

В первую очередь отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и соцучреждения. Затем – в жилые дома и промышленные предприятия. В последнюю очередь будут подключаться те абоненты, у которых есть задолженности.

«При подключении жилого дома просьба сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов. Эта мера ускорит поступление тепла в квартиры», — добавили в мэрии.

Информацию также подтвердили в «Бишкектеплосети». Именно эта компания проводит центральное отопление в столице.

​​Согласно принятым нормам, в Кыргызстане отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре -8 градусов в течение пяти суток подряд.

Кроме этого, в связи с энергокризисом и нехваткой воды в Токтогульском водохранилище власти запретили отапливать дома электричеством.

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