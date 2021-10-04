Глава кабинета министров Улукбек Марипов подписал постановление о новых тарифах на отопление и горячую воду.

Согласно постановлению, планируется, что в Кыргызстане ежегодно будут расти тарифы за отопление и горячую воду на 10%. Повышение тарифов начинается уже с 2022 года.

Постановление кабмина рассчитано до 2025 года.

Тарифы на тепловую энергию

Тарифы на горячую воду

«Среднесрочная тарифная политика предполагает достижение в среднесрочном периоде покрытия тарифами на тепловую энергию стоимости и в дальнейшем их ежегодную корректировку на уровень фактической инфляции за предыдущий год», — говорится в документе.

По мнению кабмина, такой подход позволит довести тарифы на отопление и горячую воду до их реальной стоимости, что в итоге обеспечит «финансовую устойчивость теплоснабжающих предприятий теплоэнергетического сектора».

Кабмин также поделил виды тарифов на несколько групп:

население;

промышленность;

бюджетные потребители (потребители, финансируемые из республиканского или местного бюджета);

прочие потребители.

К группе «население» относятся: жилые дома, квартиры, общежития квартирного типа, общежития учебных заведений школ-интернатов некоммерческого типа, казармы и общежития гарнизонов военизированных учреждений, СИЗО и жилые зоны других министерств и ведомств.

При этом тарифы на горячую воду, согласно тарифной сетке, будут расти по 14,1% ежегодно до 2025 года. Для промышленности тарифы будут увеличиваться согласно уровню инфляции.

Ранее власти страны приняли решение повысить тарифы на электроэнергию. В этом году новые тарифы коснутся только бизнеса и промышленного сектора. Однако уже со следующего года тарифы для обычных потребителей тоже будут расти: на 10% в год.

Повышение тарифов

Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество после смены власти в октябре 2020 года заговорил президент Садыр Жапаров. В апреле 2021 года он предложил новую тарифную сетку, но позже министерство энергетики и промышленности пересмотрело ее.

Тогда в ведомстве сообщили, что проект «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» переработали, исходя из обращений от граждан и депутатов.

В итоге министерство решило пока не повышать тарифы для обычных граждан.

При этом бизнес-сообщество не раз обращалось к властям, чтобы пересмотреть тарифные планы на электроэнергию для предпринимателей. Отмечалось, что местные компании могут оказаться в безвыходном положении.

Кроме этого, бизнес-ассоциация JIA обеспокоилась, что в новом проекте субъекты цементной промышленности приравняли к майнинг-фермам.