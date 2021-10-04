Пресс-служба Госипотечной компании сообщила, что с 1 октября банки-партнеры приостановили прием заявок в рамках программы «Мой дом 2021-2026» по направлению «Льготная ипотека». Это программа, по которой госслужащие могут получить кредит на покупку дома под 4% годовых.

Фото: ГИК.

В ГИК пояснили, что из-за огромного спроса на ипотечные кредиты банки уже набрали достаточно заявок. Средства ограничены.

В компании также добавили, что возобновление приема заявок начнется по итогам рассмотрения текущих. Дату и время возобновления они сообщат на своем сайте.

При этом ГИК напомнила, что прием заявок по направлению «Доступная ипотека» продолжается. По этой программе кыргызстанцы могут подать заявку на получение ипотеки под 8% годовых.

Программа «Мой дом 2021-2026»

Программа «Мой дом 2021-2026» стартовала 16 сентября 2021 года. Участник программы должен внести вначале не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости или же предоставить дополнительный залог. Максимальная сумма кредита не может превышать 4 млн сомов.

До этого, 7 сентября, учителя и медработники вышли на митинг к Дому правительства и потребовали снизить проценты на приобретение квартир.

Одна из участниц митинга Асель Конурбаева рассказала, что взяла ипотеку в 2017 году под 10%.

«Первоначальный взнос был небольшой, взяла на 15 лет. За три года ипотека снизилась до 8%. И это по-прежнему непосильная сумма. Для понимания: я получаю зарплату 14-15 тысяч сомов, из них 9 тысяч 200 уходит на ипотеку», — сказала она.

«Доступное жилье 2015-2020»

В 2015 году была принята программа «Доступное жилье 2015-2020», тогда власти возложили реализацию программы на Государственную ипотечную компанию. Для реализации проекта было предусмотрено 3,3 млрд сомов.

В рамках программы ГИК составил соглашение с коммерческими банками и начал выдавать гражданам ипотечные кредиты под низкие проценты. Первые клиенты получили жилье в ипотеку по программе «Доступное жилье» под 12-14%.

На снижение процентных ставок до мая 2019 года правительство выделило ГИК 4,8 миллиарда сомов. За этот период он снизился с 12-14% до 7-9%. Постепенно процентная ставка по ипотечным кредитам снижалась, и с 1 ноября 2019 года кредиты стали выдавать под 6-8%.

Безработица, вызванная пандемией, стала проблемой для многих граждан. ГИК предложила продлить срок погашения, чтобы поддержать заемщиков, но у заемщиков все равно не хватает средств для погашения ипотеки.

23 декабря 2019 года ряд граждан вышли на митинг с требованием снизить процентные ставки по ипотечным кредитам. Они также писали письма в правительство. По данным ГИК, во время пандемии компания продлила сроки около 1000 кредитов.