Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гулбара Ишенапысова сообщила журналисту «Клоопа», что в Кыргызстане приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. По словам Ишенапысовой, это произошло из-за истечения срока давности вакцины. «Срок давности у вакцины был до 30 сентября, которую мы получили в рамках COVAX. Мы не единственная страна, кто подает на списание вакцины», — сказала Ишенапысова. Она отметила, что ситуация со списанием вакцины произошла, так как в стране большей популярностью пользовалась китайская вакцина Sinopharm. «Мы уже обо всем сообщили и ВОЗ и ГАВИ. Ждем решения, новая партия поступит от COVAX и от правительства Польши. Не нужно волноваться, сроки вакцинации будут соблюдены», — пояснила глава центра иммунопрофилактики. При этом ранее 24 сентября глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио» говорил, что срок годности вакцины, привезенной из Швеции действует до 2022 года и вакцинация ею продолжается. По информации Ишенапысовой, ожидается, что в октябре в страну поступят 259 тысяч доз вакцины Pfizer, 110 тысяч доз Sinopharm и 50 тысяч доз препарата AstraZeneca. Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане стартовала в апреле этого года. За это время первую дозу вакцины получили 835 тысяч человек, второй дозой привились 632 тысячи человек. Кыргызстан получает вакцины по международной программе COVAX и других стран в качестве гуманитарной помощи.

