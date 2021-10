В Бишкеке у здания Белого дома 4 октября проходит митинг против депутата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева. Об этом написала бывшая советница мэра столицы Гуля Алмамбетова на своей странице в фейсбуке. В руках они держат плакаты со словами:«Мошенник не имеет морального права сидеть в парламенте», «Вор №1 в парламенте Ибраев», а также «Семья Ибраевых губит жизни людей». Они просят президента Садыра Жапарова обратить внимание на их жалобу и оказать помощь. Митинг. Фото: Гуля Алмамбетова митинг ибраев1Митинг. Фото: Гуля Алмамбетова Кто такой Ибраев? Саматбек Ибраев. Саматбек Ибраев — депутат парламента, автор громкого законопроекта о финтехе, который был раскритикован финансистами и экс-главой Нацбанка Толкунбеком Абдыгуловым. «Если случится развал банковской системы — винить Ибраева». Рассказываем, почему законопроект о финтехе опасен При этом с лета этого года Ибраев неоднократно критиковал на тот момент занимавшего пост главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова. Тогда же он сказал, что финтех-компании не занимаются рискованными банковскими операциями в отличие от коммерческих банков, а Нацбанк «создает препятствие для легального финтеха». На заседании парламента 29 сентября, когда рассматривали отставку Абдыгулова, Ибраев предложил создать депутатскую комиссию, чтобы проверить деятельность Нацбанка с 2014 года. В ответ Абдыгулов сказал, что «достойно ответить Ибраеву ему мешает этика госслужащего» и свое мнение он открыто выразит после ухода с должности. Кроме того, репутация Ибраева была поставлена под сомнение не один раз. Отмечается, что законопроект Ибраев написал, опираясь на концепцию Фролова «Богатый и счастливый Кыргызстан». У банкира сомнительная репутация, и это смутило нескольких депутатов. Читать по теме: Интриги вокруг смены главы Нацбанка. Как с этим связаны депутат Ибраев и российский финансист Фролов? К тому же, сын депутата Данияр Ибраев в 2020 году был задержан в Болгарии по подозрению в семи фактах мошенничества в особо крупном размере. По данным милиции, в 2019 году к ним обратились несколько строительных компаний, которые заявили, что 28-летний гендиректор ОсОО «Строймир» Данияр Ибраев обещал поставить им строительную арматуру, но, получив крупную сумму денег, перестал выходить на связь. «Общий ущерб составил — 507 миллионов 352 тысячи 49 сомов. Семь эпизодов зарегистрированы в ЕРПП», — сообщили в ГУВД. Читать еще: Сына депутата Ибраева доставят из Болгарии в Кыргызстан по делу о мошенничестве на 500 млн сомов

