В Бишкеке у здания Белого дома 4 октября проходит митинг против депутата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева. Об этом написала бывшая советница мэра столицы Гуля Алмамбетова на своей странице в фейсбуке.
В руках они держат плакаты со словами:«Мошенник не имеет морального права сидеть в парламенте», «Вор №1 в парламенте Ибраев», а также «Семья Ибраевых губит жизни людей». Они просят президента Садыра Жапарова обратить внимание на их жалобу и оказать помощь.
Кто такой Ибраев?
Саматбек Ибраев — депутат парламента, автор громкого законопроекта о финтехе, который был раскритикован финансистами и экс-главой Нацбанка Толкунбеком Абдыгуловым.
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При этом с лета этого года Ибраев неоднократно критиковал на тот момент занимавшего пост главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.
Тогда же он сказал, что финтех-компании не занимаются рискованными банковскими операциями в отличие от коммерческих банков, а Нацбанк «создает препятствие для легального финтеха».
На заседании парламента 29 сентября, когда рассматривали отставку Абдыгулова, Ибраев предложил создать депутатскую комиссию, чтобы проверить деятельность Нацбанка с 2014 года.
В ответ Абдыгулов сказал, что «достойно ответить Ибраеву ему мешает этика госслужащего» и свое мнение он открыто выразит после ухода с должности.
Кроме того, репутация Ибраева была поставлена под сомнение не один раз.
Отмечается, что законопроект Ибраев написал, опираясь на концепцию Фролова «Богатый и счастливый Кыргызстан». У банкира сомнительная репутация, и это смутило нескольких депутатов.
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К тому же, сын депутата Данияр Ибраев в 2020 году был задержан в Болгарии по подозрению в семи фактах мошенничества в особо крупном размере.
По данным милиции, в 2019 году к ним обратились несколько строительных компаний, которые заявили, что 28-летний гендиректор ОсОО «Строймир» Данияр Ибраев обещал поставить им строительную арматуру, но, получив крупную сумму денег, перестал выходить на связь.
«Общий ущерб составил — 507 миллионов 352 тысячи 49 сомов. Семь эпизодов зарегистрированы в ЕРПП», — сообщили в ГУВД.