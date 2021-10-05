Борец вольного стиля Алибек Осмонов 4 октября завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по борьбе. Турнир проходит в Норвегии. Он начался 2 октября и будет проходить до 8 октября.

В борьбе за бронзу Осмонов уверенно победил поляка Кшиштофа Беньковского со счётом 4:1.

Это медаль стала первой для кыргызских атлетов на данном Чемпионате мира.

Алибек Осмонов с медалью. Фото / uww.org Алибек Осмонов борется со спортсменом из Ирана Амирмохаммадом Яздани в поединке за выход в финал. Кыргызский борец проиграл оппоненту. Фото / uww.org

Ранее в финал Чемпионата мира вышли в своих весовых категориях борцы Айсулуу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев. Они поборются за золотую медаль со своими соперниками 5 октября.

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