Мировой онлайн-рейтинг городов по качеству воздуха World Air Quality сообщил, что в Бишкеке снова проблемы с качеством воздуха. Исходя из данных ресурса, 2, 3 и 4 октября фиксировались высокие значения загрязнения от 112 до 124 (AQI)*. Скриншот с сайта www.iqair.com. *AQI — унифицированный индекс качества воздуха, куда входит концентрация загрязняющих веществ и их распространение. При этом ТЭЦ Бишкека еще даже не успела заработать в режиме, необходимом для подачи городу отопления. Отопление в дома бишкекчан начало поступать только в ночь на вторник, 5 октября. В эти дни в пригороде Бишкека выпал снег и было резкое понижение температуры. Поэтому население обогревалось неэкологичными углем, дровами и бытовыми отходами. Согласно данным ресурса, сейчас качество воздуха составляет 63 (AQI) и Бишкек на 33 месте по загрязненности. Это значит, что у него сейчас «умеренное» загрязнение. Смог в Бишкеке Проблема смога в столице поднимается активистами и горожанами уже не первый год. Каждую зиму смог в Бишкеке увеличивается из-за отопительного сезона — на столичной ТЭЦ, как и жилмассивах используют уголь для отопления. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов. Несмотря на ежегодную актуальность проблемы смога, столичные власти и правительство не принимали конкретных мер для решения проблемы. А Бишкек 4 января 2021 года стал антилидером по качеству воздуха во всем мире: AQI в столице достиг 450 единиц. К новому отопительному сезону 2021-2022 город также подходит без ощутимой конкретной стратегии, которая поможет снизить загрязненность воздуха.

