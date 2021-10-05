Кыргызстанка Айпери Медет кызы уступила в схватке за серебро по вольной борьбе в категории до 76 кг на Чемпионате мира по борьбе в норвежском Осло. Ее соперницей была эстонка Эпп Мяэ.

Счет до финала был на равных — 3:3. Но Медет кызы пропустила небольшую атаку соперницы в считанных секундах до финала.

До этого Медет кызы в четвертьфинале одолела Марию Оряшкову из Болгарии, в борьбе за полуфинал — россиянку Марину Суровцеву.

Завтра Айпери поборется за бронзу. По данным Объединенного мира борьбы, ее соперницей может стать Самар Амер Ибрахим Хамза из Египта.