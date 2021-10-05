Эрназар Акматалиев. Фото: Объединенный мир борьбы (UWW)

В Осло продолжаются финальные бои Чемпионата мира по борьбе. У Кыргызстана первое серебро — его завоевал в финальной схватке в вольном стиле Эрназар Акматалиев, выступавший в весе до 70 кг.

Он боролся в финале за золото с борцом из Польши дагестанского происхождения Магомедмурадом Гаджиевым. Поединок закончился в пользу Гаджиева со счетом 2:1.

Акматалиев до финальной схватки одолел шри-ланкийца Анил Каруна Пели Герада, а также борцов из Армении (Армана Андреасяна), Ирана (Эрфана Мохаммада Элахи) и России (Евгения Жербаева).