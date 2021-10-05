Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов будет снова участвовать в парламентских выборах в качестве самовыдвиженца. Он — родной брат признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, который является главным фигурантом расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне.

Искендер и Райымбек Матраимовы.

По данным ЦИК, Искендер Матраимов намерен выдвинуть свою кандидатуру в Кара-Суйском избирательном округе Ошской области.

Кара-Суу — это малая родина Матраимовых. Ранее главой этого района был Тилек Матраимов, брат Искендера и Райымбека.

Сам депутат также подтвердил свое участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

​​«Да, я буду участвовать в предстоящих парламентских выборах. В этот раз не буду вступать в партию», — сказал он изданию Vesti.kg.

Искендер Матраимов и выборы-2020

Искендер Матраимов участвовал и в парламентских выборах 2020 года. Тогда он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с их влиятельным кланом.

Искендер Матраимов на предвыборной агитации «Мекеним Кыргызстан» / 2020 год.

По предварительным итогам выборов 4 октября 2020 года, партия набрала 24%, заняв 45 мандатов. Однако партии не было суждено заседать в парламенте.

Выборы в Жогорку Кенеш 2020 года прошли грязно. В соцсетях и СМИ сообщалось о многочисленных нарушениях. В частности, «Мекеним Кыргызстан» обвиняли в подкупе избирателей.

Тогда же в сеть попал отчет голосования по одному из участков в Кара-Суйском районе Ошской области. За партию «Мекеним Кыргызстан» проголосовало ровно 1600 человек. А другие партии получили всего от 0 до 10 голосов.

Так, недовольные итогами выборов кыргызстанцы потребовали отмены итогов выборов. Массовые волнения привели к захвату Белого дома и освобождению ряда заключенных политиков, в том числе и Садыра Жапарова.

Позже итоги выборов были отменены и шестой созыв парламента продолжил заседать в Белом доме.

Фонд Матраимовых

У братьев Матраимовых есть благотворительный фонд «Исмаил-Ата». В мае 2021 года фонд построил мечеть в Кара-Суйском районе Ошской области. Для жителей этого района, возможно, семья Матраимовых — добродушные меценаты.

Однако журналисты-расследователи доказали, что фонд получал большие средства от подпольной сети, отмывшей миллионы из Кыргызстана. В период с 2014 по 2019 год благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова получил $1,4 млн пожертвований, и примерно половина из них сомнительного происхождения.

Эти деньги, судя по всему, были частью средств подпольной империи грузоперевозок уйгурской семьи Абдукадыр, которая действовала при потворстве кыргызских таможенников.

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