По данным журналистов, сейчас Курманбаева — художественный руководитель двух государственных танцевальных институтов и владеет несколькими фирмами и фондами в сфере балета и национального танца.

«Но какой бы доход она ни имела от своей деятельности в области культуры, он не идет ни в какое сравнение с богатством, которое она получила от ближайшего окружения Назарбаева», — отмечают расследователи.

Загадочная компания и платёж в $30 млн

Журналистам удалось узнать, что Курманбаева получила $30 млн с продажи компании EMES Holding & Finance, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах.

Компания появилась в 2008 году. Её совладельцами были Асель Курманбаева и тогдашняя «правая рука» Назарбаева олигарх Владимир Ни.

При этом, журналистам не удалось найти данных о том, что EMES занималась каким-либо бизнесом или владела какими-либо активами.

«Данные о ее владельцах явно постарались скрыть: всего через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева получила другую офшорную компанию — Ladra Services, на которую перевела свою долю в EMES.

В следующие два года состав владельцев компании EMES менялся несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум оффшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни», — говорится в расследовании.

В 2010 году Владимир Ни умер. После смерти Ни, его компания Godel Partners, также зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, перешла его дочери.

Через два месяца после смерти Владимира Ни Godel Partners заплатила Курманбаевой $30 млн за ее компанию Ladra Services и 50% в EMES, которыми владела через Ladra. Другой казахстанский олигарх Владимир Ким был свидетелем платежа.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Ким. Фото / «Казахмыс»

Журналисты отмечают, что компания Godel Partners была дополнительно засекречена, но они нашли три отдельных доказательства связи олигархов Кима и Ни с неофициальной женой Назарбаева Асель Курманбаевой.

Во-первых, Ким был свидетелем сделки — его подпись, как и подпись Курманбаевой, есть на документе. Во-вторых, спустя семь лет после ликвидации Godel Partners стало известно, что одним из бенефициарных владельцев компании были дочь Владимира Ни Виктория и ее муж. В-третьих, через два года после того, как Ladra Services купила долю Курманбаевой в EMES, она перешла компании, владеющей Виктории Ни.

Олигархи Владимир Ким и Владимир Ни напрямую связаны с Нурсултаном Назарбаевом, они известны как его доверенные лица. Ни вовсе работал с Назарбаевым ещё когда он руководил Казахской ССР.

Оба олигарха работали в секторе природных ресурсов Казахстана, который считается одним из самых коррумпированных в стране.

Кроме того, журналистам-расследователям удалось выяснить, что

фирмы Курманбаевой имеют тесные связи с фондом самого Назарбаева: в нескольких случаях они фактически вели совместный бизнес.

Утечка документов и «Досье Пандоры»

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» или «Файлы Пандоры» (The Pandora Papers).

«Досье Пандоры». Скрин с сайта ICIJ

Более 600 журналистов из почти 117 стран мира изучили данные о владельцах оффшорных компаний со всего света. Эти данные — более 12 млн документов общим объемом три терабайта — журналистам предоставил источник, чье имя не разглашается по соображениям безопасности.

В архиве, по данным русской службы BBC, есть данные о финансовых операциях более чем 100 миллиардеров и более чем 300 госслужащих (президентов, премьер-министров, судей, чиновников) из более 90 стран.

В том числе, в утёкших документах фигурируют имена президента Украины Владимира Зеленского, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, президента Черногории Мило Джукановича, премьер-министра Чехии Андрее Бабиша, президента Азербайджана Ильхама Аалиева и других политиков.

Русская службы BBC отмечает, что граждане России стали лидерами «Досье Пандоры» по количеству зарегистрированных на их имя офшоров – в утечке есть данные о 4,5 тысячах российских бенефициаров, в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

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Рай для офшоров

Британские Виргинские острова — это островное государство, зависимое от Великобритании. Население страны составляет чуть более 35 тысяч человек. Государство носит неофициальное название рая для офшорных секретов.

Так, на островах зарегистрировано около миллиона оффшорных фирм, а при вводе в поисковик Google «Британские Виргинские острова» первым делом выходит реклама с предложением открыть в этой стране оффшор.

Для регистрации оффшорных фирм обычно выбираются такие островные государства из-за того, что там компании освобождены от уплаты налогов и обычно уполномоченные органы таких стран не раскрывают данные о владельцах компаний.