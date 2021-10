Пресс-служба президента 5 октября сообщила, что по поручению Садыра Жапарова, этническим кыргызам, проживающим в Большом и Малом Памире Афганистана, окажут гуманитарную помощь. «Для памирских кыргызов закуплены 55 тонн муки, 14 тонн риса, 7 тонн макарон, 4 тысячи литров растительного масла, 5 тонн соли, 10 тонн сахара, что позволит их полностью обеспечить на зимний период текущего года», — сообщили в пресс-службе. Как пояснили в администрации президента, им передали продукты питания, так как на территории Памира они живут в суровых условиях, где рано наступают холода. Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 года. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению. С 2017 года правительство начало принимать меры по переселению памирских кыргызов на историческую родину. Тогда в Кыргызстан вернулись 33 памирца. Правительство и сейчас продолжает поддерживать связь и оказывать помощь для кыргызов с Памира.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!