В Оше 5 октября отпраздновали день города. Мэрия южной столицы отметила 3021-летие города торжественным маршем в центре города. На вечер запланирован концерт.

Видео: Пресс-служба мэрии Оша.

Пресс-служба муниципалитета сообщила, что в праздновании приняли участие мэр Алмаз Мамбетов, депутатка Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева и делегации из России и Узбекистана.

По данным ведомства, во время приема делегаций подписан меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации между городами Ош и Бишкек.

День города Ош. Фото: Пресс-служба мэрии Оша.

«Страна сильна своими регионами. Прошло два месяца с тех пор, как меня назначили мэром Оша, и теперь у меня есть возможность увидеть его проблемы глубже. Правильными шагами нам видится тесная работа с сотрудниками всех муниципальных предприятий города, которые неустанно трудятся на благо горожан. Давайте приложим все усилия, чтобы сплотиться, пусть каждый из нас внесет свой вклад в развитие нашего города. Пусть сияет наш замечательный Ош!» — сказал Мамбетов.

Мамбетов был избран на эту должность 26 августа 2021 года.

Празднование Дня города в южной столице проходит на фоне пандемии COVID-19. Ранее глава минздрава заявил, что в конце ноября в стране ожидается четвёртая волна COVID-19.

В марте этого года в Оше также массовыми гуляниями отпраздновали «Нооруз», несмотря на режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19, который включает ограничение на проведение массовых мероприятий.

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