Прокуратура Токмока выявила финансовые нарушения на 2,5 млн сомов в Центре общеврачебной практики города (горбольница). Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Токмокская территориальная больница. Фото: АКИpress По ее данным, в 2020 году должностные лица горбольницы составили фиктивные трудовые соглашения и незаконно выплатили отдельным работникам административно-управленческого персонала 2,1 млн сомов в виде зарплаты, премий и других выплат. Также выяснилось, что они присвоили почти 370 тысяч сомов, составив фиктивные документы на бланки и горюче-смазочные материалы. Так, прокуратура насчитала общий ущерб государству в 2,5 млн сомов. В Генпрокуратуре отметили, что начаты досудебные производства по статье «Злоупотребление должностным положением».

