Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что 3 октября был задержан член организованной преступной группировки (ОПГ) криминального авторитета Камчы Кольбаева. По данным ГКНБ, задержанный оказался гражданин Казахстана 1958 года рождения. По данным следствия, задержанный не раз был судим в Казахстане за хранение наркотиков, оружия, разбойное нападение и создание ОПГ. Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ. Следствия по делу и причастность мужчины к другим преступлениям продолжается. Кто такой Кольбаев? Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев считает, что Камчы Кольбаев — «верхушка криминального мира» в Кыргызстане. Он известен как «коронованный вор в законе». В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз». Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в прошлом году в нее входило 424 человека. Кольбаев был задержан в октябре 2020 года. В ГКНБ сообщили, что Кольбаева задержали «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней». Уже в ноябре стало известно, что его водворили в исправительную колонию №47. Однако уже 2 марта Бишкекский горсуд изменил меру пресечения Кольбаеву и отпустил под подписку о невыезде. С тех пор остается неизвестным, где находится Кольбаев.

