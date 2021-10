Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев 4 октября в эфире «Биринчи Радио» заявил, что стране полностью вакцинировались 28% населения, а первую дозу получили 38% кыргызстанцев. При этом чиновник признал, что ещё с середины августа темпы вакцинации в стране снизились. Рассказываем, что не договорил Бейшеналиев и как в Кыргызстане вообще проходит поздняя кампания по массовой вакцинации. Алымкадыр Бейшеналиев. Скриншот: «Биринчи радио» Что не так в словах Бейшеналиева? В Кыргызстане, по данным Республиканского штаба, на 5 октября обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 635 тысяч человек. Это почти 10% от 6,6 млн населения страны. Всего кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 хотят привить 3,4 млн кыргызстанцев. «Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 млн человек», — сообщили в Республиканском штабе 5 августа. Говоря о полностью привитых 28% кыргызстанцах, Бейшеналиев возможно имел ввиду не всё население страны, а именно эти 2,4 млн человек, которые власти хотят вакцинировать для достижения коллективного иммунитета. Но даже так у нас не получается 28% — привитые более 635 тысяч кыргызстанцев от 2,4 млн человека — это 26,5%. Первую дозу препарата на 5 октября получили более 839 тысяч кыргызстанцев — это почти 13% всего населения. Темпы вакцинации снизились В начале июня Бейшеналиев заявил, что власти планируют полностью вакцинировать 1 млн кыргызстанцев до сентября этого года. Но этой цели власти достичь не смогли. В страновом офисе ВОЗ в Кыргызстане ещё в середине августа заявили, что в Кыргызстане снизились темпы вакцинации. Назира Артыкова на брифинге. Фото / Республиканский штаб «Это вызывает большое сожаление. Цель ВОЗ — вакцинировать к сентябрю не менее 10% населения каждой страны, не менее 40% — к концу года и 70% — к середине следующего года. Это важнейшие вехи, которых мы должны вместе достичь, чтобы положить конец пандемии», — отметила тогда руководительница офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова. О том, что в Кыргызстане темпы вакцинации начал снижаться с середины августа признают и власти. По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, если до осеннего периода ежедневно вакцины получали 15-20 тысяч человек, то сейчас только — 1-2 тысячи человек. Об этом он рассказал в эфире «Биринчи Радио» 4 октября. Данные показывают, что кыргызстанцы активно вакцинировались с 14 июля до начала августа. Затем доля тех, кто получил первую дозу препарата стала меньше тех, кто получил вторую дозу препарата. Поздняя массовая вакцинация Несмотря на то, что кампания по вакцинации кыргызстанцев стартовала ещё 29 марта, её активная фаза началась лишь с 11 июля. До этого в стране попросту не было вакцин. 11 июля специальный борт доставил 1 млн 250 тысяч доз вакцины из Китая. Фото / пресс-служба кабмина Власти, в лице кабмина и минздрава не раз обозначали сроки доставки вакцин в страну, но они неоднократно откладывались из-за различных причин: от проблем с авиасообщением между странами до отсутствия самолёта. Парламент раскритиковал главу минздрава Алымкадыра Бейшеналиева и Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 из-за низкого охвата населения вакцинами. «Здесь вина и халатность одного министра. Также виноваты руководители штаба. Вы обманываете, вакцину можно было приобрести раньше. В соседних Узбекистане и Казахстане вакцинировали уже 6-7 млн человек. Вы плохо выполняете работу, министр ответственен за смерть людей. Все говорит про аконит. Во время болезни заявился на работу. Это настолько бессовестный человек. Ввел всех в заблуждение аконитом», — возмутилась на заседании 30 июня вице-спикерка Аида Касымалиева. В тот же день кабмин сообщил, что договорился о закупке у Китая 1,1 млн доз вакцин Sinopharm против COVID-19. До этого в стране были лишь вакцины, которые в рамках гумпомощи выделили Россия и Китай. 11 июля в страну доставили 1 млн 250 тысяч доз вакцины из Китая — из них 150 тысяч доз Кыргызстан получил в виде гумпомощи. На следующий день власти объявили о начале массовой вакцинации, пообещав открыть по стране около 900 прививочных пунктов. Пункт вакцинации в одном из ТЦ Бишкека. Фото / Официальный сайт столичной мэрии Сейчас в Кыргызстане можно привиться китайской вакциной Sinopharm и Sinovac (CoronaVac) и российским «Спутником V». Вакцинацию англо-шведской вакциной AstraZeneca же в стране приостановили из-за того, что истек срок годности препаратов. Также страна получила в качестве гумпомощи казахскую вакцину QazVac. И даже зарегистрировал её, но пока не начал им вакцинировать граждан. По данным портала минздрава, в стране есть свыше 1,5 млн доз вакцин. Как власти пытаются ускорить темпы вакцинации Еще до старта массовой вакцинации минздрав обязал всех работников системы здравоохранения провакцинироваться от COVID-19. Позже, 15 июля власти ввели обязательную вакцинацию государственных и муниципальных служащих, чтобы увеличить охват населения вакцинацией. «Нам необходимо наращивать темпы вакцинации. Полпредам президента в регионах, мэрам городов необходимо взять под личный контроль вакцинацию населения. Необходима качественная информационно-разъяснительная работа с гражданами о важности вакцинации», — сказала тогда глава Республиканского штаба Жылдыз Бакашова. 26 августа кабмин сообщил, что с 1 по 10 сентября по всей стране пройдёт 10 дневная акция, призывающая к вакцинации против коронавируса. Акция по вакцинации населения в Бишкеке 8 сентября. Фото / Фейсбук страница столичной мэрии. 18 июля Институт омбудсмена сообщил, что в стране есть случаи принуждения граждан к вакцинации под страхом увольнения или снижения зарплаты. Тогда правозащитники призвали руководителей всех государственных и муниципальных учреждений воздержаться от принуждения своих сотрудников к вакцинации. Также они порекомендовали минздраву провести активную разъяснительную кампанию среди граждан, чтобы «кыргызстанцы шли на вакцинацию добровольно, а не в принудительном порядке». 23 июля президент Садыр Жапаров получил первую дозу вакцины против COVID-19 и отметил, что вакцинация в стране остаётся добровольной и «никто не вправе принуждать кого-либо к иммунизации». После этого глава государства несколько раз призывал кыргызстанцев вакцинироваться против COVID-19. А 3 октября Жапаров написал пост в Facebook, где упрекнул отдельных граждан в том, что те не хотят прививаться даже бесплатной вакциной, которую им даёт государство. «В некоторых странах вакцинация проходит платно. А у нас есть люди, которые не хотят проходить бесплатную вакцинацию. Если мы как можно раньше остановим коронавирус, тогда и мировые державы откроют свои границы. Конечно, тогда рост цен бы остановился», — заверил президент. Дальнейшие планы властей и четвёртая волна COVID-19 17 августа глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что власти намерены вакцинировать 70% граждан до 1 января 2022 года. По его мнению, если Кыргызстан достигнет этих показателей, то избежит четвёртой волны COVID-19. Уже 4 октября Бейшеналиев сообщил, что четвертая волна COVID-19 ожидается после выборов в Жогорку Кенеш, которые назначены на 28 ноября этого года. При этом, по словам министра, третья волну коронавируса здравоохранение Кыргызстана выдержало очень успешно — умерших, по сравнению с предыдущими волнами, было меньше в 10 раз. «Если граждане активнее будут проходить вакцинацию, думаю, мы еще лучше пройдем четвертую волну», — сказал Бейшеналиев.

