Что не так в словах Бейшеналиева?

В Кыргызстане, по данным Республиканского штаба, на 5 октября обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 635 тысяч человек. Это почти 10% от 6,6 млн населения страны.

Всего кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 хотят привить 3,4 млн кыргызстанцев.

«Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 млн человек», — сообщили в Республиканском штабе 5 августа.

Говоря о полностью привитых 28% кыргызстанцах, Бейшеналиев возможно имел ввиду не всё население страны, а именно эти 2,4 млн человек, которые власти хотят вакцинировать для достижения коллективного иммунитета.

Но даже так у нас не получается 28% — привитые более 635 тысяч кыргызстанцев от 2,4 млн человека — это 26,5%.

Первую дозу препарата на 5 октября получили более 839 тысяч кыргызстанцев — это почти 13% всего населения.

Темпы вакцинации снизились

В начале июня Бейшеналиев заявил, что власти планируют полностью вакцинировать 1 млн кыргызстанцев до сентября этого года. Но этой цели власти достичь не смогли.

В страновом офисе ВОЗ в Кыргызстане ещё в середине августа заявили, что в Кыргызстане снизились темпы вакцинации.