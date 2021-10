Депутатка Наталья Никитенко в своем фейсбуке раскритиковала работу и коллег по «бессрочному» шестому созыву, и работу кабинета министров. По ее словам, парламент «перестал быть местом обсуждения вопросов, волнующих население». «Мы не можем добиться ответов и от кабинета министров. Зима близко. Где отчет правительства по подготовке к зиме? Мы впервые на моей памяти идем в холода, не зная ничего о нашей готовности. Есть проблемы с углем? Готовы ли школы, больницы? Такое впечатление, что им это не интересно», — отметила она. Никитенко отмечает, что «как и обещали, власть и ответственность в одних руках», но при этом «чаяния, тревоги, обращения граждан с каждым днем увеличиваются». И она, как народная избранница, не может не реагировать на них. «Мы, имея такой потенциал, дошли до того, что ходим с протянутой рукой по соседям за электричеством. Мы, и раньше получали электроэнергию из Узбекистана и Казахстана, но получали ее в обмен на воду. Мы никогда не покупали электроэнергию у Таджикистана, особенно учитывая все недавние события. Да, у нас дешевая электроэнергия, но и низкая зарплата, пенсии, пособия и высокий рост цен», — напомнила она. По словам депутатки, «необходимо» затребовать у энергосектора информацию о том, насколько сфера готова к осенне-зимнему периоду и возможным катастрофам. «Сегодня в энергосекторе наблюдается кадровая чехарда, непрофессионализм, коррупция и стареющее оборудование. Избиратели обращаются с информацией, что были простои в добыче и отгрузке угля. Это ставит под угрозу деятельность ТЭЦ и других объектов. Считаю необходимым срочно получить ответ о реальной подготовке к ОЗП, об антикризисных планах в секторе в случае сильных холодов и сбоев энергосектора», — подчеркнула она. По ее мнению, сейчас не понятно, «чего в действительности ожидать людям». «Внятных ответов нет, кроме метаний по отключению в ночное время электричества, погружения в темноту бизнес объектов, улиц. Решение, конечно, отменили, но уровень менеджмента и профессионализм показали», — отмечает депутатка. Наконец, Никитенко выразила обеспокоенность тем, что кабмин не привязал повышение тарифов на тепло, горячую воду и электричество к повышению зарплат и социальных выплат. «Опубликован план повышения тарифов на тепло и горячую воду. Со следующего года она повысится на 10-14 %. Но, мы еще в прошлый раз, когда планировали повышать тарифы на электричество, говорили, что повышать тарифы, цены на транспорт и остальное, нельзя без повышения зарплат, пенсий и пособий. Где план повышения пенсий? Где политика по повышению материального положения населения?”, — недоумевает она. Читать по теме: В Кыргызстане ежегодно будут повышать тарифы на отопление и горячую воду В Кыргызстане начали действовать новые тарифы за электроэнергию — пока они коснутся только бизнеса Бишкек: С 1 ноября повысится стоимость проезда в общественном транспорте

