В Кыргызстане 5 октября отметили День работников образования — он совпадает с Международным днем образования. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов поздравил работников сферы. Он отметил, что «быть учителем сегодня — это не только почетно, но и ответственно перед страной и народом», поскольку «именно в школе формируются основы будущего гражданина и патриота страны». Пообещал он и повышение заработной платы учителям. Правда, в какие именно сроки, на сколько, и для каких категорий учителей будет это повышение — не обозначил. «Сегодня прилагаются все усилия для увеличения доходной части бюджета, чтобы наши уважаемые учителя, врачи, работники культуры получали достойную заработную плату и социальное обеспечение. В текущем году мы повысили размер оплаты труда медицинским работникам и работникам культуры. Теперь будет повышен размер заработной платы учителей, ведь будущее нашего государства зависит от образования народа. Необходимо повысить престиж профессии учителя», — подчеркнул Улукбек Марипов. До этого повысить учителям зарплаты обещал один из предшественников Марипова на посту главы кабмина, Мухаммедкалый Абылгазиев, было это еще в 2019 году. В 2021 году Марипов не первый, кто заговорил о повышении зарплат учителям. В начале сентября депутаты Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев и Жанар Акаев тоже озаботились зарплатой учителей и инициировали поправки в закон «О статусе учителя», которые сейчас находятся на общественном обсуждении. Они предложили выплатить единовременно по 1 млн сомов учителям, проработавшим в общеобразовательной школе не менее 10 лет. По мнению нардепов, выплата позволит образованным учителям не менять из-за финансовых нужд профессию. В законопроекте также предлагается выдавать в виде поощрения 3-х месячный оклад учителям, которые подготовили школьника, победившего на республиканской или международной олимпиаде. По данным Нацстаткома, сейчас в Кыргызстане насчитывается более 82 тысяч учителей, в основном в школах работают женщины. Более 50 тысяч учителей преподают в сельской местности. В среднем в регионах на каждого учителя приходится 15 учеников. В городских школах — в среднем 20 учеников и выше. На начало 2021-2022 учебного года в школах страны не хватало более 2 тысяч учителей. Дефицит больше всего был среди учителей математики, физики и начальных классов.



