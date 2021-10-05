Автор поправок в закон об НКО

Еще один небезызвестный депутат Бактыбек Райымкулов тоже решил баллотироваться в новый созыв парламента в качестве одномандатника в Жайылском округе Чуйской области.

Бактыбек Райымкулов состоит в парламентской фракции «Республика — Ата Журт», но наиболее известен стал после того как начал активно продвигать скандальные поправки в закон об НКО. Поправки прописывают дополнительную отчетность для НКО.

Райымкулов активно лоббировал принятие документа в парламенте, а в качестве аргумента использовал довод, что НКО и другие некоммерческие организации «проводят в Кыргызстане разные митинги в интересах запада». Депутат продвигал этот проект, несмотря на критику со стороны общественности, активистов и юристов.

Они не раз заявляли, что принятие проекта создаст дополнительную нагрузку для НКО и приведет к оттоку грантовых средств из Кыргызстана.

Другой интересный факт о Райымкулове — его участие в митинге 28 февраля 2021 года в поддержку бывшего замглавы Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, который тогда обвинялся «в отмывании преступных доходов».

На том митинге Райымкулов заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей гражданского общества, а также озвучил призывы против деятельности НПО и некоторых СМИ в Кыргызстане.

Несмотря на то, что Райымкулов использовал любой удобный случай, чтобы поддержать проект об НКО, журналисты «Клоопа» выяснили, что сам проект был скопирован с аналогичного российского закона.

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Еще один интересный факт о Райымкулове журналисты «Клоопа» выяснили, когда депутат требовал от НКО полной отчетности. При этом сам депутат, как оказалось, владел в феврале 2020 года машиной, которая значительно больше его годового дохода за 2018 год.

Примечательно, что доход депутата, согласно декларации, в 2015 году составил почти 72 тысячи сомов. В 2016 году значительно вырос до 641 тысячи сомов. В 2017 году он заработал чуть больше — 685 тысяч сомов. А уже в 2018 году его доход удвоился и составил 1 млн 391 тысячу сомов.

Между тем сам Райымкулов утверждает, что ни он, ни его родственники не владеют бизнесом, который бы они скрывали от государства. Однако данные в открытых источниках, которые нашли журналисты говорят об обратном.

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