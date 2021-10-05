Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 4 октября опубликовала не окончательный список кандидатов по одномандатным округам. Все эти люди уведомили комиссию об участии в парламентских выборах 28 ноября — но это не значит, что все они дойдут до избирательной гонки. Самовыдвиженцам нужно будет внести избирательный залог в 100 тысяч сомов и выполнить ряд других условий.
По новой Конституции, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут по смешанной системе: избиратели будут голосовать за кандидатов по однамандатным округам и по партийным спискам.
Рассказываем о пяти самых знаменитых выдвиженцах, которые хотят попасть в парламент.
Матраимов и коррупционный клан
Депутат Искендер Матраимов будет снова участвовать в парламентских выборах в качестве самовыдвиженца. Он — родной брат признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, который является главным фигурантом расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне.
Матраимов намерен выдвинуть свою кандидатуру в Кара-Суйском избирательном округе Ошской области.
Кара-Суу — это малая родина Матраимовых. Ранее главой этого района был Тилек Матраимов, брат Искендера и Райымбека. Искендер Матраимов участвовал и в парламентских выборах 2020 года. Тогда он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с их влиятельным кланом.
По предварительным итогам выборов 4 октября 2020 года, партия набрала 24%, заняв 45 мандатов. Однако партии не было суждено заседать в парламенте.
Выборы в Жогорку Кенеш 2020 года прошли грязно и привели к смене власти в стране. В частности, «Мекеним Кыргызстан» обвиняли в подкупе избирателей.
У братьев Матраимовых есть благотворительный фонд «Исмаил-Ата». В мае 2021 года фонд построил мечеть в Кара-Суйском районе Ошской области. Для жителей этого района, возможно, семья Матраимовых — добродушные меценаты.
Однако журналисты-расследователи доказали, что фонд получал большие средства от подпольной сети, отмывшей миллионы долларов из Кыргызстана. В период с 2014 по 2019 год благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова получил $1,4 млн пожертвований, и примерно половина из них сомнительного происхождения.
Дастан — «не завод»
Экс-спикер парламента Дастан Джумабеков хочет выдвигаться от Манасского избирательного округа в Таласской области.
Он был депутатом парламента двух созывов. В 2010 году он был избран в Жогорку Кенеш от партии «Ата-Журт» и четыре месяца возглавлял парламентскую фракцию. В 2015 году он уже баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан».
Джумабеков известен своими политическими мемами. Однажды Дастан Жумабеков попросил попросил не путать его с заводом «Дастан».
Он не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Жумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город «Франкфурт жана Маяне», во второй раз «Франкфурт-на-Маяне».
Сейчас он возглавляет Федерацию кок-бору по Таласской области. С кок-бору экс-спикер был связан и до этого. Он несколько раз награждал игроков национальный игры. Кроме этого, сам экс-спикер также играет в кок-бору.
Джумабеков — мастер спорта по восточным единоборствам с плохой дикцией и неуверенной посадкой на лошади.
В начале 2020 года в соцсетях начали распространять видео с игры кок-бору, которая прошла в феврале 2019 года. На видео Джумабеков пытается взобраться на лошадь. Но эту ему удаётся не с первого раза, а только со второй попытки — в этом ему помогает рядом стоящий мужчина.
Другой, уже не столь комичный случай с Джумабековым связан, когда он был кандидатом от партии «Кыргызстан» на парламентских выборах 2020 года. Тогда вокруг него был скандал из-за 50 тысяч сомов, которые он подарил роженице в Таласской области.
Позже по факту этого подарка МВД начало досудебное производство, однако итоги этого дела остались неизвестны.
Автор поправок в закон об НКО
Еще один небезызвестный депутат Бактыбек Райымкулов тоже решил баллотироваться в новый созыв парламента в качестве одномандатника в Жайылском округе Чуйской области.
Бактыбек Райымкулов состоит в парламентской фракции «Республика — Ата Журт», но наиболее известен стал после того как начал активно продвигать скандальные поправки в закон об НКО. Поправки прописывают дополнительную отчетность для НКО.
Райымкулов активно лоббировал принятие документа в парламенте, а в качестве аргумента использовал довод, что НКО и другие некоммерческие организации «проводят в Кыргызстане разные митинги в интересах запада». Депутат продвигал этот проект, несмотря на критику со стороны общественности, активистов и юристов.
Они не раз заявляли, что принятие проекта создаст дополнительную нагрузку для НКО и приведет к оттоку грантовых средств из Кыргызстана.
Другой интересный факт о Райымкулове — его участие в митинге 28 февраля 2021 года в поддержку бывшего замглавы Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, который тогда обвинялся «в отмывании преступных доходов».
На том митинге Райымкулов заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей гражданского общества, а также озвучил призывы против деятельности НПО и некоторых СМИ в Кыргызстане.
Несмотря на то, что Райымкулов использовал любой удобный случай, чтобы поддержать проект об НКО, журналисты «Клоопа» выяснили, что сам проект был скопирован с аналогичного российского закона.
Читать по теме: Депутат Райымкулов скопировал закон о контроле над НКО с российского. Почему это плохо?
Еще один интересный факт о Райымкулове журналисты «Клоопа» выяснили, когда депутат требовал от НКО полной отчетности. При этом сам депутат, как оказалось, владел в феврале 2020 года машиной, которая значительно больше его годового дохода за 2018 год.
Примечательно, что доход депутата, согласно декларации, в 2015 году составил почти 72 тысячи сомов. В 2016 году значительно вырос до 641 тысячи сомов. В 2017 году он заработал чуть больше — 685 тысяч сомов. А уже в 2018 году его доход удвоился и составил 1 млн 391 тысячу сомов.
Между тем сам Райымкулов утверждает, что ни он, ни его родственники не владеют бизнесом, который бы они скрывали от государства. Однако данные в открытых источниках, которые нашли журналисты говорят об обратном.
Читать по теме: Депутат Райымкулов требует подробного отчета о доходах и расходах от НКО. Рассказываем о его доходах (и не только)
Мелис-байке
Четвертый в нашем списке одномандатников — экс-глава МВД и ГСИН Мелис Турганбаев. Он выдвигается по Октябрьскому округу столицы.
Летом 2016 года «Клооп» нашел бизнес Турганбаева в Болгарии — он зарегистрировал там компанию, будучи первым замминистра внутренних дел. Сам Турганбаев в разговоре с журналисткой «Клоопа» заявил, что у него «нет бизнеса в Болгарии».
В феврале 2019 года Турганбаев был назначен председателем Госслужбы исполнения наказаний. Он оставил этот пост перед парламентскими выборами 2020 года, чтобы принять в них участие с партией «Замандаш».
Псевдоним «Мелис-байке» Турганбаев получил еще в 2013 году. Его имя упоминалось в видео с бишкекчанкой Назик Чодроновой — она нарушила ПДД, а за ней гнался патруль милиции.
Погоню за Чодроновой записали и выложили в сеть — на видео нарушительница ПДД угрожала милиционерам «знакомством с Мелисом-байке».
Сторонник финтеха
Депутат Саматбек Ибраев состоит в парламентской фракции СДПК. Он выдвигается от Джети-Огузского округа Иссык-Кульской области Его имя стало известно в СМИ после того как он начал лоббировать продвижение реформ в банковской и финансовой системах страны.
Персона Ибраева обрела неоднозначные отзывы из-за его идей и сотрудничества с российским финансистом сомнительной репутацией Владимиром Фроловым. Ибраев инициировал законопроект о финтехе, а помогал ему написать этот проект Фролов.
Ибраев считает, что «внедрение финтеха в Кыргызстане позволит превратить Бишкек в финансовый центр Центральной Азии».
Однако не все разделяют энтузиазм дуэта Ибраева и Фролова, и их предложение по внедрению финтеха. Бывший глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов в день своей отставки заявил, что эта система опасна для финансовой системы Кыргызстана.
Кроме этого, коллеги Ибраева также высказались с критикой в адрес Фролова и выразили ему открытое недоверие. В итоге законопроект Ибраева отклонил комитет парламента по финансам.
Читать по теме: Интриги вокруг смены главы Нацбанка. Как с этим связаны депутат Ибраев и российский финансист Фролов?
Позже журналисты Factcheck.kg провели расследование и выяснили, что семья Ибраева владеет несколькими компаниями и фондами.
Журналисты издания также выяснили, что Самат Ибраев владеет почти 100 гектарами земли, автомобилем Lexus 570 и ОсОО «Азат Нур Пэри». Об этом он сообщил в своей налоговой декларации. Однако других фирм, которые были зарегистрированы до 2018 года, он не упомянул.
Журналисты выяснили, что на сына депутата зарегистрированы две компании — «Аддас Консалтинг» и «Телегей Компани». А второй сын депутата Данияр был гендиректором «Строймир», пока в его отношении не завели уголовное дело по статье «Мошенничество».