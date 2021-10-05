Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 4 октября опубликовала не окончательный список кандидатов по одномандатным округам. Все эти люди уведомили комиссию об участии в парламентских выборах 28 ноября — но это не значит, что все они дойдут до избирательной гонки. Самовыдвиженцам нужно будет внести избирательный залог в 100 тысяч сомов и выполнить ряд других условий.

По новой Конституции, выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут по смешанной системе: избиратели будут голосовать за кандидатов по однамандатным округам и по партийным спискам.

Рассказываем о пяти самых знаменитых выдвиженцах, которые хотят попасть в парламент.

Искендер Матраимов

Матраимов и коррупционный клан

Депутат Искендер Матраимов будет снова участвовать в парламентских выборах в качестве самовыдвиженца. Он — родной брат признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, который является главным фигурантом расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне.

Матраимов намерен выдвинуть свою кандидатуру в Кара-Суйском избирательном округе Ошской области.

Кара-Суу — это малая родина Матраимовых. Ранее главой этого района был Тилек Матраимов, брат Искендера и Райымбека. Искендер Матраимов участвовал и в парламентских выборах 2020 года. Тогда он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с их влиятельным кланом.

По предварительным итогам выборов 4 октября 2020 года, партия набрала 24%, заняв 45 мандатов. Однако партии не было суждено заседать в парламенте.

Выборы в Жогорку Кенеш 2020 года прошли грязно и привели к смене власти в стране. В частности, «Мекеним Кыргызстан» обвиняли в подкупе избирателей.

У братьев Матраимовых есть благотворительный фонд «Исмаил-Ата». В мае 2021 года фонд построил мечеть в Кара-Суйском районе Ошской области. Для жителей этого района, возможно, семья Матраимовых — добродушные меценаты.

Однако журналисты-расследователи доказали, что фонд получал большие средства от подпольной сети, отмывшей миллионы долларов из Кыргызстана. В период с 2014 по 2019 год благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова получил $1,4 млн пожертвований, и примерно половина из них сомнительного происхождения.

Дастан Джумабеков. Фото: пресс-служба парламента

Дастан — «не завод»

Экс-спикер парламента Дастан Джумабеков хочет выдвигаться от Манасского избирательного округа в Таласской области.

Он был депутатом парламента двух созывов. В 2010 году он был избран в Жогорку Кенеш от партии «Ата-Журт» и четыре месяца возглавлял парламентскую фракцию. В 2015 году он уже баллотировался в депутаты от партии «Кыргызстан».

Джумабеков известен своими политическими мемами. Однажды Дастан Жумабеков попросил попросил не путать его с заводом «Дастан».

Он не раз становился объектом для шуток в соцсетях. Так, на нескольких заседаниях парламента Жумабеков не смог правильно выговорить название города Франкфурт-на-Майне. В первый раз спикер назвал город «Франкфурт жана Маяне», во второй раз «Франкфурт-на-Маяне».

Сейчас он возглавляет Федерацию кок-бору по Таласской области. С кок-бору экс-спикер был связан и до этого. Он несколько раз награждал игроков национальный игры. Кроме этого, сам экс-спикер также играет в кок-бору.

Джумабеков — мастер спорта по восточным единоборствам с плохой дикцией и неуверенной посадкой на лошади.

В начале 2020 года в соцсетях начали распространять видео с игры кок-бору, которая прошла в феврале 2019 года. На видео Джумабеков пытается взобраться на лошадь. Но эту ему удаётся не с первого раза, а только со второй попытки — в этом ему помогает рядом стоящий мужчина.

Другой, уже не столь комичный случай с Джумабековым связан, когда он был кандидатом от партии «Кыргызстан» на парламентских выборах 2020 года. Тогда вокруг него был скандал из-за 50 тысяч сомов, которые он подарил роженице в Таласской области.

Позже по факту этого подарка МВД начало досудебное производство, однако итоги этого дела остались неизвестны.

Бактыбек Райымкулов

Автор поправок в закон об НКО

Еще один небезызвестный депутат Бактыбек Райымкулов тоже решил баллотироваться в новый созыв парламента в качестве одномандатника в Жайылском округе Чуйской области.

Бактыбек Райымкулов состоит в парламентской фракции «Республика — Ата Журт», но наиболее известен стал после того как начал активно продвигать скандальные поправки в закон об НКО. Поправки прописывают дополнительную отчетность для НКО.

Райымкулов активно лоббировал принятие документа в парламенте, а в качестве аргумента использовал довод, что НКО и другие некоммерческие организации «проводят в Кыргызстане разные митинги в интересах запада». Депутат продвигал этот проект, несмотря на критику со стороны общественности, активистов и юристов.

Они не раз заявляли, что принятие проекта создаст дополнительную нагрузку для НКО и приведет к оттоку грантовых средств из Кыргызстана.

Другой интересный факт о Райымкулове — его участие в митинге 28 февраля 2021 года в поддержку бывшего замглавы Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, который тогда обвинялся «в отмывании преступных доходов».

На том митинге Райымкулов заявил, что Матраимов не виноват, и обвинил в его задержании представителей гражданского общества, а также озвучил призывы против деятельности НПО и некоторых СМИ в Кыргызстане.

Несмотря на то, что Райымкулов использовал любой удобный случай, чтобы поддержать проект об НКО, журналисты «Клоопа» выяснили, что сам проект был скопирован с аналогичного российского закона.

Читать по теме: Депутат Райымкулов скопировал закон о контроле над НКО с российского. Почему это плохо?

Еще один интересный факт о Райымкулове журналисты «Клоопа» выяснили, когда депутат требовал от НКО полной отчетности. При этом сам депутат, как оказалось, владел в феврале 2020 года машиной, которая значительно больше его годового дохода за 2018 год.

Примечательно, что доход депутата, согласно декларации, в 2015 году составил почти 72 тысячи сомов. В 2016 году значительно вырос до 641 тысячи сомов. В 2017 году он заработал чуть больше — 685 тысяч сомов. А уже в 2018 году его доход удвоился и составил 1 млн 391 тысячу сомов.

Между тем сам Райымкулов утверждает, что ни он, ни его родственники не владеют бизнесом, который бы они скрывали от государства. Однако данные в открытых источниках, которые нашли журналисты говорят об обратном.

Читать по теме: Депутат Райымкулов требует подробного отчета о доходах и расходах от НКО. Рассказываем о его доходах (и не только)

Мелис Турганбаев, бывший министр внутренних дел.

Мелис-байке

Четвертый в нашем списке одномандатников — экс-глава МВД и ГСИН Мелис Турганбаев. Он выдвигается по Октябрьскому округу столицы.

Летом 2016 года «Клооп» нашел бизнес Турганбаева в Болгарии — он зарегистрировал там компанию, будучи первым замминистра внутренних дел. Сам Турганбаев в разговоре с журналисткой «Клоопа» заявил, что у него «нет бизнеса в Болгарии».

В феврале 2019 года Турганбаев был назначен председателем Госслужбы исполнения наказаний. Он оставил этот пост перед парламентскими выборами 2020 года, чтобы принять в них участие с партией «Замандаш».

Псевдоним «Мелис-байке» Турганбаев получил еще в 2013 году. Его имя упоминалось в видео с бишкекчанкой Назик Чодроновой — она нарушила ПДД, а за ней гнался патруль милиции.

Погоню за Чодроновой записали и выложили в сеть — на видео нарушительница ПДД угрожала милиционерам «знакомством с Мелисом-байке».

Саматбек Ибраев

Сторонник финтеха

Депутат Саматбек Ибраев состоит в парламентской фракции СДПК. Он выдвигается от Джети-Огузского округа Иссык-Кульской области Его имя стало известно в СМИ после того как он начал лоббировать продвижение реформ в банковской и финансовой системах страны.

Персона Ибраева обрела неоднозначные отзывы из-за его идей и сотрудничества с российским финансистом сомнительной репутацией Владимиром Фроловым. Ибраев инициировал законопроект о финтехе, а помогал ему написать этот проект Фролов.

Ибраев считает, что «внедрение финтеха в Кыргызстане позволит превратить Бишкек в финансовый центр Центральной Азии».

Однако не все разделяют энтузиазм дуэта Ибраева и Фролова, и их предложение по внедрению финтеха. Бывший глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов в день своей отставки заявил, что эта система опасна для финансовой системы Кыргызстана.

Кроме этого, коллеги Ибраева также высказались с критикой в адрес Фролова и выразили ему открытое недоверие. В итоге законопроект Ибраева отклонил комитет парламента по финансам.

Читать по теме: Интриги вокруг смены главы Нацбанка. Как с этим связаны депутат Ибраев и российский финансист Фролов?

Позже журналисты Factcheck.kg провели расследование и выяснили, что семья Ибраева владеет несколькими компаниями и фондами.

Журналисты издания также выяснили, что Самат Ибраев владеет почти 100 гектарами земли, автомобилем Lexus 570 и ОсОО «Азат Нур Пэри». Об этом он сообщил в своей налоговой декларации. Однако других фирм, которые были зарегистрированы до 2018 года, он не упомянул.

Журналисты выяснили, что на сына депутата зарегистрированы две компании — «Аддас Консалтинг» и «Телегей Компани». А второй сын депутата Данияр был гендиректором «Строймир», пока в его отношении не завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Весь список кандидатов можно посмотреть тут.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА