Президент Садыр Жапаров сделал обращение к годовщине октябрьских событий, произошедших в 2020 году. Тогда из-за недовольства людей результатами парламентских выборов произошла смена власти. В итоге власть в стране захватил Садыр Жапаров.

Возмущенное население было вынуждено свергнуть действующую власть из-за изменений в Конституции от 2010 года. Так как выборы в парламент проходили по закрытым спискам это создало благоприятную среду для политической коррупции — лидер партий без зазрения совести продавали места в списках партий, а подкуп голосов усилился.

«Коррупционная» политика распространилась на парламент и правительство. Парламент формировал правительство и занимался распределением портфелей, поэтому правительство было зависимым.

Подотчетности перед народом фактически не было. Жогорку Кенеш и Правительство обвиняли друг друга, а Президент при этом делал вид, что ничего не происходит. Ни одна ветвь власти и все они вместе не хотели брать ответственность на себя.

Народ перестал быть единственным источником государственной власти. Взаимодействие между людьми и властью снизилось, а недовольство усилилось. Политические партии не пытались решать проблемы народа, а преследовали интересы только нескольких своих лидеров. Такая несправедливая система рано или поздно должна была рухнуть. Главной целью народа было свержение безответственной власти, созданной на основе действовавшей тогда Конституции. Кроме того, рост коррупции в условиях пандемии вызвал возмущение населения, и власть окончательно утратила доверие к себе.

Октябрьские события не обошлись без жертв. Протестующие были готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы выступить против несправедливой политики. Я приношу соболезнования семье погибшего Умутбека.

Срочные меры для мира и стабильности. Все делалось в рамках закона. По требованию народа прежняя власть ушла в отставку. Наша победа стала выигрышем для всего народа.

Подлинно народная власть восстановила стабильность в стране. Нелепые домыслы, что новое правительство не будет признано международным сообществом, были опровергнуты. Все международные обязательства выполняются.

Конституционные реформы полностью отвечают нуждам и чаяниям народа. На многочисленных обсуждениях с участием широкой общественности и экспертов была разработана новая Конституция, которая была принята на референдуме.

Я взял на себя большую ответственность. Наша страна оказалась в сложной политической и социально-экономической ситуации. Я поставил своей главной целью служить народу страны, опираясь на него и веря в него.