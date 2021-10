Партия «Ар-Намыс» во главе с Феликсом Куловым объединилась с партией бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар Биримдиги» для участия в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом со ссылкой на одну из партий сообщило издание Kaktus.media. Ранее к «Улуттар Биримдиги» присоединились партия НДПК и общественные объединения «Соотечественники», «Көзөмөл», «Мекен сакчысы», «Народный контроль». Об этом заявила партия «Улуттар Биримдиги» на своей странице в фейсбуке. По данным Kaktus.Media, вместе они создали коалицию «Честь и порядок». Ее возглавит Мелис Мырзакматов. Выборы в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября 2021 года. По данным ЦИК, уже 73 партии сообщили об участии. Также об участии на выборах по одноматнатным округам ЦИК уведомили уже 92 кандидата. Кто такой Феликс Кулов? Феликс Кулов — политик и председатель политпартии «Ар-Намыс». Ранее он занимал должности премьер-министра, главы МВД, губернатора Чуйской области и другие высокие посты. Кулов был в составе парламента первого созыва, получившего название «легендарного». В 2000 году его арестовали за злоупотребление должностным положение в бытность мэром Бишкека, позже его признали невиновным. Через год он был осужден на 7 лет с конфискацией имущества и лишением звания генерал-лейтенанта за злоупотребление служебным положением на посту министра нацбезопасности. Затем его признали виновным в растрате госсредств и приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако 24 марта 2005 года в Кыргызстане произошла революция. Кулова освободили из заключения на волне народных выступлений. В ночь с 24 на 25 марта на экстренном заседании парламента он был назначен координатором всех силовых структур страны. Впоследствии Верховный суд Кыргызстана «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» отправил все его дела на новое рассмотрение. Позже Кулова оправдали по всем статьям. После он баллотировался в президенты, но объединился с Курманбеком Бакиевым в тандем и после победы Бакиева стал премьер-министром. В недавнем интервью «Азаттыку», Кулов заявил, что его не интересуют должности. Кто такой Мелисбек Мырзакматов? Мелисбек Мырзакматов — один из самых известных экс-мэров Оша. Его обвиняли в том, что он воспользовался должностными полномочиями и растратил 27 млн сомов во время строительства эстакадного моста в Оше. Сам Мырзакматов называл дело политическим. Он активно критиковал сначала Временное правительство, а затем и нового президента Алмазбека Атамбаева вместе с его партией СДПК. Опасаясь заключения, Мырзакматов покинул Кыргызстан в 2014 году и был объявлен в международный розыск. В 2015 году политического деятеля осудили заочно на семь лет. Позже Мырзакматов заявил, что за оправдательный вердикт у него вымогали полмиллиона долларов США. При этом жители Оша не раз выражали Мырзакматову народную поддержку. Первый раз в 2010 году после межэтнического конфликта на юге страны они митингами добились его сохранения в должности мэра. Второй раз ошане вышли на акции протеста в 2013 году, когда политика сняли с должности. Политическую карьеру Мырзакматов за пределами Кыргызстана не бросил. «Улуттар Биримдиги» в 2013 году образовала альянс с «Онүгүү-Прогресс» депутата Бакыта Торобаева для участия в парламентских выборах 2015 года. А в 2019 году стало известно, что партия хочет идти на парламентские выборы 2020 года. Но в списке политобъединений, которые пошли на выборы 4 октября, ее не оказалось. Во время октябрьских событий ошане и жители области потребовали вернуть Мырзакматова в мэры южной столицы на митинге 6 октября, когда страна вошла в политический кризис. Он вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Как заявил политик позже, он прилетел, потому что его об этом попросил народ. Мырзакматов взял на себя роль неофициального модератора, контролирующего политическую стабильность на юге страны. Мырзакматов переговорил с южными политическими лидерами мнений. Он, по его словам, встретился с братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова депутатом Асылбеком Жээнбековым и с депутатом Искендером Матраимовым, братом экс-замглавы кыргызской таможни Райымбека Матраимова. Потом объехал Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области, встретился с населением. Также Мырзакматов обсудил по телефону ситуацию в стране с Сооронбаем Жээнбековым. Позже Жээнбеков подал в отставку. После возвращения Мырзакматов заявил, что не собирается быть мэром, идти в политику и хочет вернуться обратно в Турцию, когда в Кыргызстане станет спокойнее.Однако потом стало известно, что 20 октября Верховный суд оправдал его по делу о растрате более 27 млн сомов. Партия Мырзакматова «Улуттар Биримдиги» после этого решила идти на выборы в местные кенеши 11 апреля 2021 года. Вместе с еще четырьмя партиями ее представители во время агитационного периода обвинили «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов, который происходит «как и раньше».

