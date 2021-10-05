ЦИК опубликовала список самовыдвиженцев, которые хотят участвовать в парламентских выборах. Пока список не окончательный, он будет дополняться до 18 октября. Однако уже видна одна тенденция — женщин в списке почти нет.
Парламентские выборы в Кыргызстане должны пройти 28 ноября 2021 года по смешанной системе. 54 мандата уйдут представителям партий, а 36 самовыдвиженцам по одномадатным округам.
Кто эти женщины?
По данным ЦИК, в выборах намерены участвовать Атыр Абдрахматова (Джети-Огузский округ), Анара Мамбеталиева (Иссык-Кульский округ), Жаныл Аджибаева (Иссык-Кульский округ) и Юлия Лилиенталь (Сузакский округ).
Атыр Абдрахматова — бывший член ЦИК, которая сложила свои полномочия из-за «многочисленных нарушений со стороны Центризбиркома».
Это случилось после парламентских выборов в 2020 году и последовавших после этого массовых протестов несогласных с итогами голосования. Митинг перерос в столкновения с силовиками, один человек умер. Протестующие захватили Белый дом.
Политический кризис в стране привел к отставке тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова. К власти пришел уже нынешний глава государства Садыр Жапаров.
В своём заявлении Абдрахматова написала, что ЦИК не приняла меры по фактам подкупа голосов и использования админресурса, не утвердила границы избирательных участков и прикрывала бездействие правоохранительных органов под разными предлогами.
Она также заявила, что ответственность за произошедшее 5 октября полностью лежит на членах ЦИК, так как вышеупомянутые действия Центризбиркома привели к этим событиям.
До выборов Атыр Абдрахматова перед коллегами поднимала вопрос о форме № 2, обнаружив колоссальную перерегистрацию кыргызстанцев. Она настаивала на том, что необходимо рассмотреть вопрос о границах избирательных участков.
Кроме того, Абдрахматова критиковала коллег за бездействие, в частности председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову.
Анара Мамбеталиева — бывшая пресс-секретарька Госэкотехинспекции. В августе 2018 года её уволили с должности из-за одиночного пикета у кабинета главы службы, однако спустя два месяца снова восстановили.
По словам Мамбеталиевой, последние полгода перед увольнением, она пыталась бороться с коррупцией в ведомстве.
После того, как её уволили, девушка записала видеообращение к тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову. В нем она назвала имена крупных чиновников Госэкотехинспекции, которых она подозревает в коррупции. Так же она рассказала, что ее жизни угрожают и рекомендуют ей замолчать.
Жээнбеков позже ознакомился с видеобращением Мамбеталиевой и постановил Совбезу проверить ее заявление о коррупции в Госэкотехинспекции. По рекомендации Совбеза и Госкадровой службы Мамбеталиеву восстановили на должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции.
Жаныл Аджибаева — директорка Общественного фонда «Ажы Айымдар» и ОсОО «Ес Ай». Она также является уполномоченной представительницей по финансовым вопросам «Партии Зелёных Кыргызстана», которая также планирует участвовать в парламентских выборах.
Юлия Лилиенталь — консультант-аудитор по налогам и финансам. Она также выдвигала свою кандидатуру на должность президента в ноябре 2020 года.
Почему важны женщины в политике?
По закону о выборах в местные кенеши и Жогорку Кенеш 30% депутатов должны составлять женщины. Однако, зачастую эта норма не соблюдается не только в местных кенешах, но и парламенте.
Так за последние три года [2017-2020] количество депутаток по всей стране не превышало 11%. А сейчас в шестом созыве Жогорку Кенеша есть 20 депутаток, хотя по закону женщин в парламенте должно быть не менее 36. А теперь, по новым законам, количество женщин в парламенте сократится еще больше.
Дело в том, что квота распространяется только на партийные списки. В парламент по таким спискам могут пройти только 54 депутата. 30% из них — это 18 мандатов. Значит максимальное количество кресел, на которые могут претендовать женщины — 18.
Действующие депутатки и эксперты сходятся во мнении, что система выборов в одномандатных округах — это барьер для женщин, им редко удается победить. Поэтому, скорее всего, 36 мест по одномандатным округам будут заняты мужчинами.
«Наш предыдущий опыт показал, что во время того, когда выборы проходят по одномандатным округам, в парламент приходят состоятельные мужчины», — считает депутатка Айсулуу Мамашова.
Именно женщины в парламенте наиболее эмпатичны к проблемам домашнего насилия, похищения для принуждения к браку и поднятию социальных вопросов. Мужчины в парламенте не раз противились законопроектам, в которых предлагалось ужесточить наказание для домашних насильников или похитителей. При этом депутаты оправдывались некими «традициями» или не видели в подобных преступлениях проблемы.
В сентябре Центризбирком сделал заявление, в котором потребовал от политических партий соблюдать гендерную квоту и не превращать это в «формальность и фикцию». До этого ЦИК отменила решения Ошской ТИК по массовому выводу женщин из состава партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата-Журт Кыргызстан.