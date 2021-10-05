Атыр Абдрахматова — бывший член ЦИК, которая сложила свои полномочия из-за «многочисленных нарушений со стороны Центризбиркома».

Это случилось после парламентских выборов в 2020 году и последовавших после этого массовых протестов несогласных с итогами голосования. Митинг перерос в столкновения с силовиками, один человек умер. Протестующие захватили Белый дом.

Политический кризис в стране привел к отставке тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова. К власти пришел уже нынешний глава государства Садыр Жапаров.

В своём заявлении Абдрахматова написала, что ЦИК не приняла меры по фактам подкупа голосов и использования админресурса, не утвердила границы избирательных участков и прикрывала бездействие правоохранительных органов под разными предлогами.

Она также заявила, что ответственность за произошедшее 5 октября полностью лежит на членах ЦИК, так как вышеупомянутые действия Центризбиркома привели к этим событиям.

До выборов Атыр Абдрахматова перед коллегами поднимала вопрос о форме № 2, обнаружив колоссальную перерегистрацию кыргызстанцев. Она настаивала на том, что необходимо рассмотреть вопрос о границах избирательных участков.

Кроме того, Абдрахматова критиковала коллег за бездействие, в частности председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову.