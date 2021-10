Пресс-служба президента 5 октября сообщила, что семья Умутбека Алтынбека уулу, погибшего во время октябрьских беспорядков в 2020 году, получила квартиру. Ключи от новой квартиры в Бишкеке глава страны Садыр Жапаров вручил отцу Умутбека — Алтынбеку Джуматаеву и сестре Инаят Джееналиевой. Садыр Жапаров вручил ключи от квартиры семье Умутбека Алтынбека уулу, Фото: пресс-служба президента В сентябре 2021 года стало известно, что семье погибшего Алтынбека уулу должны были выделить квартиру еще в октябре-ноябре 2020 года. Однако, как пояснил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, это вопрос затянулся «в силу безответственного отношения отдельных чиновников столичной мэрии». Позже с семьей Алтынбека уулу встретился мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Он сообщил, что семья получит квартиру по улице Анкара в микрорайоне Тунгуч. Гибель Алтынбека уулу Умутбек Алтынбек уулу погиб во время массовых протестов в Бишкеке 5 октября. Он получил не совместимые с жизнью ранения от осколков дымовой гранаты. 19-летнего Алтынбек уулу похоронили в Баткене 8 октября 2020 года. Во время беспорядков на площади Ала-Тоо в Бишкеке пострадали более 1000 человек. 5 октября между митингующими против результатов выборов в парламент и правоохранительными органами возникло противостояние. Сотрудники силовых структур стреляли по митингующим резиновыми пулями, применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты в ответ закидывали силовиков камнями и палками. В результате беспорядков митингующим удалось захватить Белый дом и разгромить его. Читать еще: Разбитые окна, сейфы и столы: Как выглядит Белый дом после протестов

