Глава госпредприятия «Кыргызкомур» Мирлан Жакыпов в эфире «Биринчи радио» рассказал, что спецназ «Альфа» Госкомитета национальной безопасности занимается охраной безопасности кара-кечинского угольного месторождения. По словам Жакыпова, группа из 12 человек занимается охраной филиала «Кыргызкомур» уже пять дней. Глава «Кыргызкомур» пояснил, что спецназ «Альфа» направили туда, для сохранения безопасности в период отопительного сезона. При этом, в работу спецназа «Альфа» входит борьба и ликвидация террористических угроз, и охрана национальной безопасности. «Команда “Альфы” с оружием присоединилась к 20 сотрудникам службы безопасности “Кыргызкомура” в кара-кечинский филиал и несут службу», — сообщил Жакыпов. Он добавил, что по другим предприятиям на Кара-Кече у «Кыргызкомура» есть договоренность с МВД для охраны безопасности. «Вопрос безопасности на месторождении поставил и глава государства Садыр Жапаров, был большой разговор», — отметил Жакыпов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!