Тай-Мурас Ташиев — сын главы ГКНБ Камчыбек Ташиева в интервью журналисту «Клоопа» сообщил, что добровольно сдал мандат депутат Джалал-Абадского городского кенеша.

Тай-Мурас Ташиев сказал, что заявление в территориальную избирательную комиссию он подал 4 октября. При этом он не сообщил, по какой причине сдал свой мандат.

«Я предприниматель. Я сдал мандат и дальше буду заниматься своими делами. Вместе с семьей мы приняли такое решение», — сказал он интервью «Азаттыку».

Однако он добавил, что у него пока нет планов участвовать в парламентских выборах 28 ноября. В опубликованном ЦИК списке самовыдвиженцев Ташиева нет.

Тай-Мурас Ташиев — один из трех сыновей Камчыбека Ташиева. Он единственный из сыновей, кто пошел в политику и стал депутатом Джалал-Абадского горкенеша.

Кроме депутатского мандата Ташиев младший запомнился общественности тем, что критиковал мэрию Джалал-Абада за плохую работу по борьбе с коронавирусом. Также он пожертвовал 500 тысяч сомов семье погибших из-за селя в Аксы. При этом, он не стал распространяться, откуда у него эти средства.