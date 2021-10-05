Президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов на пресс-конференции сообщил, что в ближайшие две недели цены на бензин и дизельное топливо снова вырастут. Рост намечается в пределах 1-1,5 сомов.

Этому есть несколько причин — не только общемировой рост цен на ГСМ и рост отпускных цен на российских заводах, где закупается Кыргызстан.

«Два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) встали на ремонт. При этом до 80% их продукции уходило в Центральную Азию. Сейчас мы будем работать с другими заводами, но там цены выше. В нашей стране реализуется сценарий, когда вслед за отпускными ценами на НПЗ растет и стоимость на АЗС», — отметил Эшатов.

Ведутся переговоры с российскими или иными поставщиками, пока не озвучивается. Не озвучивается и приблизительный прогноз цен на вторую половину октября.

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