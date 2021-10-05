Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 610 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 69 человек.

Бишкек — 32;

Иссык-Кульская область — 9;

Чуйская область — 21;

Джалал-Абадская область — 6;

Таласская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 178 852 случая заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 5 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 451 пациент. Еще 684 человека лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 84 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 173 622 пациента.

При этом, на 5 октября в Кыргызстане почти 840 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, а вторую — более 635 тысяч человек.