Депутаты парламента единогласно отклонили скандальный законопроект «О внесении изменений в Закон “О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности”» (законопроект о финтехе). Такое решение приняли 6 октября на заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике.

На заседании представители кабмина и Нацбанка сообщили, что их мнения насчёт законопроекта не изменились. Они всё так же относятся к нему отрицательно.

Самого же инициатора законопроекта о финтехе — Саматбека Ибраева — на заседании не было.

В свою очередь, нардеп Чынгыз Макешов заявил, что быстрый и качественный рост экономики Кыргызстана возможен «только при внедрении передовых технологий».

Он обратился к представителям Нацбанка с предложением «взять инициативу в свои руки» и разработать новый законопроект о развитии финтех-технологий в Кыргызстане.

Что за законопроект?

Автор законопроекта — депутат Саматбек Ибраев. Позже к числу инициаторов, по данным СМИ, присоединились около 60 парламентариев. На общественное слушание законопроект вынесли ещё 14 мая этого года.

Саматбек Ибраев. Фото / ЦИК

Авторы в справке-обосновании законопроекта отметили, что он направлен на создание условий для быстрого развития в Кыргызстане финтеха (финансовых технологий).

Это отрасль, в которой компании, используют технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями — банками и посредниками на рынке финансовых услуг.

К таким компаниям относят как технологические стартапы, так и крупные организации, старающиеся улучшить и оптимизировать предоставляемые финансовые услуги.

Одно из основных нововведений законопроекта —хранение золота финтех-компаний в хранилище Нацбанка. Также предлагалось законодательно уменьшить уставной капитал для финтех-компаний и сделать его не более 3% уставного капитала банков (600 млн сомов). То есть его сумма могла составить не более 18 млн сомов.

Депутат Ибраев говорил, что «внедрение финтеха в Кыргызстане позволит превратить Бишкек в финансовый центр Центральной Азии».

«Это очень опасно»

Однако экс-глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сказал, что такие инициативы губительны не только для банковской системы — они несут угрозу национальной безопасности.

Толкунбек Абдыгулов на заседании парламента 29 сентября. Фото: КНИА «Кабар»

«Нигде в мире нет такого прецедента, чтобы хранилища Нацбанка использовались частными компаниями. Нигде нет такого, чтобы центральный банк открывал счета и обслуживал частные предприятия. Это очень опасно, потому что если проект пройдет, в рекламе будет присутствовать название Национального банка», — заявил Абдыгулов на заседании парламента 29 сентября.

Также он отметил, что если разрешить хранить золото финтех компаний в хранилище Нацбанка, то возникнут вопросы безопасности и вопросы сохранения гостайны.

С критикой законопроекта на заседании парламента 29 сентября выступили коллеги Ибраева.

Их смутило то, что свой законопроект о финтехе он написал, опираясь на концепцию российского банкира Владимира Фролова с сомнительной репутацией.

«Наш депутат Саматбек Ибраев последние два-три месяца вел негативную пиар-кампанию вокруг председателя Национального банка Абдыгулова. Я не могу промолчать. Фролов приехал из России и жил в доме у Ибраева. Неизвестно, какую информацию предоставляли этому человеку. Кто такой Фролов? Пусть его проверит ГКНБ, отправит запрос в Россию и выявит, с какой целью он приехал в Кыргызстан и живет в доме Самата Ибраева.

Кыргызстан сейчас переживает очень тяжелый период, только Национальный банк полностью выполнял свои функциональные обязанности и смог сохранить стабильность финансовой системы. Если банковская и финансовая система Кыргызстана пострадает, то виноват будет депутат Ибраев», — сказал тогда нардеп Мурадыл Мадеминов.

Ряд депутатов на том заседании высказали опасения, что внедрение финтеха, каким его предлагает Ибраев превратит Кыргызстан в страну для отмывания денег.

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