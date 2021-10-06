Певица Анжелика через свой инстаграм обратилась к президенту Садыру Жапарову и пожаловалась на назначенного им главу МВД Улана Ниязбекова.

фото: 24.kg

Она рассказала, что при ее участии был снят сериал про милиционеров в 24 серии и его должны были показать на ОТРК. Сериал предварительно показали главе МВД Ниязбекову, и он якобы попросил вставить в сериал новое здание министерства — а получив отказ повлиял на телеканал и сериал решили не показывать.

«Нас попросили добавить кадры с обновленным фасадом здания ведомства. Вы подумайте, сколько техники потребуется, чтобы это сделать? Кто будет покрывать расходы? Я из собственного кармана потратила $30 тысяч… Теперь снимают с эфиров социально значимые сериалы и фильмы. Нельзя говорить правду?» — жалуется певица.

В МВД «Клоопу» ответили, что Ниязбеков никак не мог повлиять на то, что канал может или не может показывать в эфире.

«Она вводит в заблуждение. Мы не можем повлиять, снять с эфира. Глава МВД вообще не причем», — сказали нам в министерстве.

Тем не менее, в ведомстве заявили, что в сериале были «неточности» как в «зарубежных сериалах», что создает негативный имидж.

«В фильме были некоторые моменты, которые искажают представления о милиции — как в зарубежных сериалах. Были такие моменты, просили поменять.

Были моменты искажающие деятельность милиции. Последнее время же пошло, чуть что сотрудники полиции замешаны чуть ли не во всех грехах. Мы бы не хотели лично такое подобное и в нашем кинематографе. Мы просто сказали свои претензии. Так-то и так-то. Но глава МВД тут не причем», — сказали нам.

В МВД опасаются негативного медиаобраза милиции.

«Не может не вызвать беспокойство то, что в отдельных случаях негативный медийный образ не имеет ничего общего с фактической работой милиции», — сказали в МВД.

Глава ОТРК Бахтияр Алиев комментировать слова певицы и скандал с милицейским сериалом отказался.

«Я это комментировать не буду», — сказал он 24.kg.