Серебряная призерка Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова во второй раз стала победительницей чемпионата мира по борьбе. В этом году турнир проходил в Осло, Норвегия. 5 октября Тыныбекова встретилась с Кайлой Миракл из США в схватке за золото. Борчиха победила со счетом 7:0 и защитила чемпионский титул, завоеванный ею в 2019 году в Нур-Султане, Казахстан. Эта медаль стала третьей на чемпионате мира для Кыргызстана. Ранее Алибек Осмонов завоевал бронзу, а Эназар Акматалиев — серебро. Айсулуу Тыныбекова — чемпионка мира по борьбе вольного стиля. Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио-2020. До этого она уже дважды участвовала на Олимпийских играх, но не получила медали. За серебро, завоеванное на Олимпиаде, Тыныбекова получила на родине орден «Манаса» II степени, автомобиль «Тойота» RAV 4 и 10 млн сомов. Тыныбекова планирует участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

