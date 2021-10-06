Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова 1 октября была назначена директором департамента труда, миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщила 5 октября сообщила пресс-служба ЕЭК.

Омурбекова пришла на место Паизы Суйумбаевой, которая занимала должность с 2016 года.

Омурбекова и закон «о блогерах»

Алтынай Омурбекова в 2010 году была избрана депутатом Жогорку Кенеша от партии «Республика», но через год Омурбекова сдала мандат.

В 2015 году она снова приняла участие на парламентских выборах и стала депутатом от политической партии «Республика — Ата-Журт».

В 2017 году она пыталась пролоббировать законопроект «о блогерах». В законопроекте был список правил для интернет-пользователей, включая запрет на брань, необходимость указывать личные данные и публиковать «достоверную» информацию. В случае их несоблюдения пользователям грозил бы штраф от пяти до ста тысяч сомов. Такая инициатива вызвала резонанс в обществе и ее отложили, однако в 2021 году депутаты все же смогли протащить другой закон, который будет цензурировать пользователей интернета и журналистов — закон «О манипуляции информацией».

Незаконно выданные участки в парке

Также Омурбекова и ее супруг были владельцами незаконно выданных участков в парке Ататюрк — парк защищен законом и выдавать его территорию под строительство было нельзя. Участок она получила в 2006 году будучи предпринимательницей и продала его в 2012 году.

Вице-премьерство и черный июль

В 2018 году экс-президент Сооронбай Жээнбеков назначил Омурбекову вице-премьер-министром — она возглавила социальный блок. И когда коронавирус пришел в Кыргызстан, она также была вице-премьером.

Власти Кыргызстана во главе с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым начали готовиться к борьбе с коронавирусом еще в конце января 2020 года. Первые случаи заражения COVID-19 в Кыргызстане были зафиксированы 17 марта.

Однако летом, несмотря на достаточное количество времени на подготовку, система здравоохранения страны потерпела коллапс: в больницах не хватало ни коек, ни медиков, ни лекарств, ни оборудования. Это привело к тому, что в июле умерли сотни кыргызстанцев с COVID-19, из-за чего его назвали «черным июлем».

Летом 2020 года Омурбекову вызывали на допрос по вопросам распределения гуманитарной помощи из Китая и в рамках дела о лобби интересов фармкомпаний в период пандемии.

В октябре 2020 года ГСБЭП начала досудебное производство по факту нерационального распределения гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с коронавирусом. Генпрокуратура 2 февраля сообщила, что провела проверку в минздраве и установила, что ведомство сделало ряд нарушений при закупки СИЗ.

В марте 2020 года Совет безопасности рекомендовал уволить Омурбекову и тогдашнего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, поскольку чиновники «не приняли своевременных мер по контролю за распространением коронавируса в стране». 1 апреля прошлого года бывший президент Жээнбеков уволил Чолпонбекова и Омурбекову.

В январе 2021 года ее вызывали на допрос по делу о подготовке правительства к борьбе против коронавируса.

В конце августа СМИ писали о возможном объединении разных партий из-за опубликованного в соцсетях фото с разными крупными политикаими. На нем были представители «Ата-Мекена», «Бир-Бола» и «Республики», в том числе Омурбекова. В итоге «Ата-Мекен» объединился с «Реформой» и «Тураном», а Омурбекова, видимо, участвовать в выборах в парламент не будет.