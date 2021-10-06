Чолпон Джакупова. Фото / КНИА «Кабар»

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову по поводу деятельности правоохранителей и судов. По её мнению, обе системы деградируют.

Джакупова предложила образовать при Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности отдельную независимую группу по мониторингу исполнения уголовно-правового законодательства.

Жапаров возглавляет этот совет как президент Кыргызстана, Джакупова — входит в него.

Деградация систем

По словам правозащитницы, анализ правоприменительной практики показывает, что в последние годы правоохранительная и судебная системы «деградируют».

«Органы следствия и прокуратуры демонстрируют наплевательское отношение к закону и своим прямым функциональным обязанностям, зачастую они не способны обосновать предъявленное обвинение, необходимость задержания или заключения под стражу», — отметила Джакупова.

По её словам, сейчас прокуроры и судьи превратились в нотариусов, придающих законный вид действиям правоохранителей, и находятся на стороне обвинения.

«Получается, что институты власти не обеспечивают реального правосудия, фактически многие люди вынуждены покупать справедливость за деньги. Так зачем тратить миллиарды сомов налогоплательщиков, чтобы содержать судей и прокуроров, которые не выполняют свою работу, а попросту копируют решения правоохранительных органов?» — отметила правозащитница.

Про «кустуризацию»

Высказалась Джакупова и по поводу так называемой практики «кустуризации» — способа борьбы с коррупцией, который стал действовать в Кыргызстане с приходом к власти Садыра Жапарова.

Он заключается в том, что подозреваемые и обвиняемые в коррупции чиновники выплачивают определённую сумму ущерба, который оценивает ГКНБ, и остаются на свободе.

«Людей принуждают признать вину и выплатить ущерб, размеры которого рассчитываются неизвестным образом без какой-либо связи с предъявленным обвинением. Имеют место случаи добровольного перечисления миллионов сомов в бюджет государства лицами, которым не было предъявлено обвинение. Фактически подобные действия многие расценивают как обыкновенное вымогательство и шантаж, осуществляемые должностными лицами с использованием своего служебного положения», — отметила правозащитница.

По мнению Джакуповой, к подобному состоянию правоохранительных и судебных систем довели отсутствие открытости и прозрачности в их деятельности.

Так по словам правозащитницы, следствие и большинство судебных разбирательств проходят в «закрытом режиме, когда у людей и их адвокатов отбираются подписки о неразглашении». А иногда уголовные дела и вовсе «необоснованно засекречиваются».

«Из-за недостатка информации об основаниях для принятия тех или иных решений в обществе звучат подозрения о том, что лишь малая часть денежных средств, возмещаемых от борьбы с коррупцией, в действительности доходит до государственного бюджета. Зачастую высказываются предположения о том, что основная часть этих денег попадает в личный карман должностных лиц», — отметила правозащитница.

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Про съезд адвокатов

Высказалась Джакупова и по поводу скандала на втором съезде адвокатов. Съезд состоялся 30 сентября в Кыргызской национальной филармонии.

На нём выступил и президент Садыр Жапаров. Однако, после после того, как Жапаров уехал, около 200 делегатов не впустили обратно на съезд после перерыва.

Адвокаты, которые не смогли попасть на съезд, заявили, что к этому причастен нынешний председатель Совета адвокатуры Билим Райымкулов. По их словам, не впуская часть адвокатов, он хотел незаконно продлить свои полномочия.

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Джакупова в своём обращении отметила, что в обществе создается впечатление, что президент покровительствует Райымкулову и это «негативно отражается на личном имидже» Жапарова.

Так, по словам правозащитницы, до проведения съезда объявлялось, что съезд проведут в госрезиденции «Ала-Арча».

Вдобавок, съезд адвокатов прошел с участием Жапарова, хотя с момента создания адвокатуры главы государства никогда не проявлял такого интереса. Сам президент говорил, что прежде чем согласиться участвовать в съезде, поставил условие провести его с «как можно большим числом адвокатов и с приглашением представителей правоохранительной и судебной системы».

Джакупова считает, что независимая группа по мониторингу исполнения уголовно-правового законодательства повысит качество работы правоохранительной и судебной систем.

По её мнению, в эту группу необходимо включить представителей общественности, прямо не задействованных в деятельности правоохранительной и судебной систем, к примеру адвокатов, практикующих юристов, независимых экспертов и журналистов.

«В случае вашего одобрения я лично готова организовать работу указанной группы, подготовить предложения о ее персональном составе, функциях, задачах и вести эту деятельность», — сообщила она.