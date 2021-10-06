Депутатки VI созыва кыргызского парламента в 2016 году. Фото: Пресс-служба парламента.

По закону о гендерных квотах не менее 30% кресел в местных кенешах должны занимать женщины. Но на деле кандидаток в партиях мало, а тех, кто все же есть в списках, партии иногда просто используют, чтобы выполнить гендерные квоты. Некоторым женщинам все-же удается попасть в политику, но они сталкиваются с сильнейшим давлением со стороны мужчин. Почему так происходит, разбирался «Клооп».

Чынара Бойтоева живет в Баткене с четырьмя маленькими детьми. Весной 2020 года она стала наблюдательницей «Клоопа» на выборах в горкенеш, чтобы заработать пять тысяч сомов в семейный бюджет. Она прошла обучение, сдала финальный тест и в день выборов пришла на участок, где ее ждал сюрприз. Оказалось, Чынара не может быть наблюдателем, поскольку является кандидаткой от политической партии «Замандаш».

В 2019 году в Кыргызстане приняли закон о гендерных квотах: теперь не менее 30% мест в местных кенешах должны занимать женщины.

Не все политические силы оказались к этому готовы. В каких-то партиях кандидаток пока не хватает, другие вовсе не хотят вовлекать женщин в свою деятельность. Чтобы соблюсти квоты, они идут на хитрость: записывают женщин в списки кандидатов, зачастую — без их ведома.

Как получилось, что Чынара попала в эти списки? За несколько недель до выборов сосед предложил ей поработать агитаторкой. Чынара сперва согласилась и даже отправила ему копии своих документов — паспорта и диплома, но затем отказалась из-за отсутствия оплаты. Однако партия «Замандаш», к которой женщина не имела никакого отношения, записала ее в свой выборный список.

«Я не заполняла никаких заявок в кандидаты. Я так старалась, проходя обучение и сдавая тест [чтобы стать независимым наблюдателем от “Клоопа”]. В итоге мои усилия оказались напрасными, хотя я ни в чем не виновата», — говорит Чынара.

Чынара обратилась за помощью в партию, но ей ответили, что воспользовались ее данными из-за женской квоты. А избирательной комиссии, не допустившей Чынару на участок наблюдателем, представители «Замандаш» посоветовали сказать, что она «не поняла и думала [меня] запишут в агитаторы».

Партия выиграла — женщины больше не нужны

Фото: Kaktus.media

Другой случай, когда партии использовали женщин для прохождения в местный кенеш, произошел в Оше. После окончания выборов в городе Ош 69 женщин подали заявления о выходе из партий «Ата-Журт Кыргызстан» и «Биздин Кыргызстан». И все они территориальной избирательной комиссией были удовлетворены. Кроме того, в ЦИК поступили решения о досрочном прекращении депутатских полномочий 6 депутатов Ошского городского кенеша от этих же двух партий, пятеро из них были женщинами.

«Не знаю почему уходят, по семейным обстоятельствам, наверное. Я не ухожу, например. Каждый имеет право на выход из партии», — прокомментировала это решение депутатка из партии «Ата-Журт Кыргызстан» Хулькар Исамова.

В итоге ЦИК отменила решения Ошской ТИК по массовому выходу депутаток и кандидаток в депутатки из состава партий. «У ЦИК вызвал сомнение одновременный выход большого количества женщин из списков партий», — прокомментировал член ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров.

Зачем нужны гендерные квоты

Квоты — это временная мера, которая создает более равные условия для мужчин и женщин в тех областях, где традиционно присутствует гендерное неравенство. Они применяются как в развитых странах, таких как Франция и Великобритания, так и в развивающихся регионах с традиционно патриархальным укладом. В Центральной Азии женские квоты есть в Узбекистане и Казахстане.

Есть и такие страны, где большинство в парламенте составляют женщины.

Наряду с прямой борьбой с гендерным неравенством, квоты решают сопутствующие социальные проблемы. Например, в 2012 году Кыргызстан перешел на двухуровневый бюджет, по которому именно депутаты местных кенешей принимают решение по распределению сельского бюджета. Активное участие женщин в принятии решений напрямую связано с соблюдением интересов социально-уязвимых групп: детей, пенсионеров, малообеспеченных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

До принятия закона о квотах в Кыргызстане наблюдалась стабильное снижение числа женщин среди депутатов айыльных кенешей. Так, с 2004 по 2010 год количество депутаток уменьшилось почти в два раза — с 19 до 10%.

Квоты исправили ситуацию: по итогам выборов весной 2021 число избранных женщин выросло почти в четыре раза. Однако в стране практически нет случаев, чтобы женщин в местных кенешах было больше установленных законом 30%. Только в семи городах из 28 количество женщин достигает квоты.

Все это говорит о том, что, несмотря на позитивные изменения, женщины не чувствуют себя полноправными участницами политической жизни Кыргызстана и зачастую сталкиваются с давлением со стороны мужчин.

«Остановите своих жен»

Благодаря квотам, в местные кенеши прошли женщины, набравшие меньшее количество голосов, чем мужчины. В селе Орок Чуйской области это привело к конфликту. После окончания выборов 11 апреля 2021 года мужчины-кандидаты собрались у избирательного участка и потребовали исключить двух кандидаток из списков победителей.

«[Мужья], которые не могут обуздать своих жен, вы прячетесь за их юбками. Если у вас есть силы, остановите своих жен!» — заявили они.

Другие кандидаты высказывали недовольство в жалобах в ЦИК. В селе Орозбеков Кадамжайского района непрошедший кандидат подал жалобу на решение ТИК о том, что по квоте мандат достается кандидатке, а не ему.

«Грубейшим образом нарушаются мои права и права моих избирателей. В Конституции прописано, что у мужчин и женщин одинаковые права. Этот закон о гендерной квоте противоречит Конституции», — написал он.

Всего шесть непрошедших кандидатов подали подобные жалобы на женские квоты. Всем шестерым ЦИК отказала, поскольку мандаты были распределены по закону.

«В народе предпочитают отдавать голос мужчинам»

Фото: «Турмуш»

«Люди думают, что женщины не способны делать большие вещи. Но я считаю, что женщины более выносливы и настырны. Женщины более чувствительны к важным проблемам», — говорит Калиман Шаршекеева, депутатка из айыльного округа Лама Жумгальского района.

Калиман двадцать лет проработала учительницей начальных классов, воспитала четверых детей. После выхода на пенсию она открыла первый в селе детский сад, которым руководила до весны 2021 года, когда впервые решила поучаствовать в выборах.

«Раньше я была слишком занята бытом, детьми, хозяйством. Сейчас дети выросли, и я чувствую, что настало время работать и проявить себя», — объясняет Калиман свое решение.

Калиман говорит, что ее намерение баллотироваться в депутатки односельчане восприняли без негатива. Хотя она слышала разговоры, что «женщины не способны решать проблемы». Но опыт Калиман показывает, что это не так. Именно она, когда в ее селе не было детского сада, решила создать его с нуля.

«Когда я открывала садик, мне родственники говорили: “Не трать на это усилия, ты не сможешь. Лучше работай спокойно в своей школе. Что ты будешь делать, если люди не будут отдавать детей в садик и твой сад закроют?”, — вспоминает она. — Но я настояла и добилась своего. Сейчас мои сестры до сих пор удивляются тому, что я смогла».

Кроме Калиман в местный кенеш прошли еще две женщины — директор школы и учительница. И случилось это во многом благодаря квотам. «В народе предпочитают отдавать голос мужчинам, без квот нам было бы намного труднее», — объясняет Калиман.

Впереди у депутаток много работы. «Я хочу решить проблемы семей в селе, которые живут за чертой бедности. В нашем селе нет чистой воды, я хочу провести воду в село. Еще хотелось бы организовать парк в селе, чтобы там могли отдыхать жители и могли играть дети», — перечисляет Калиман первоочередные задачи.

Авторы: Гульзар Маратбек кызы, Аяна Сыдыгалиева, Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева