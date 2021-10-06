По закону о гендерных квотах не менее 30% кресел в местных кенешах должны занимать женщины. Но на деле кандидаток в партиях мало, а тех, кто все же есть в списках, партии иногда просто используют, чтобы выполнить гендерные квоты. Некоторым женщинам все-же удается попасть в политику, но они сталкиваются с сильнейшим давлением со стороны мужчин. Почему так происходит, разбирался «Клооп».
Чынара Бойтоева живет в Баткене с четырьмя маленькими детьми. Весной 2020 года она стала наблюдательницей «Клоопа» на выборах в горкенеш, чтобы заработать пять тысяч сомов в семейный бюджет. Она прошла обучение, сдала финальный тест и в день выборов пришла на участок, где ее ждал сюрприз. Оказалось, Чынара не может быть наблюдателем, поскольку является кандидаткой от политической партии «Замандаш».
В 2019 году в Кыргызстане приняли закон о гендерных квотах: теперь не менее 30% мест в местных кенешах должны занимать женщины.
Не все политические силы оказались к этому готовы. В каких-то партиях кандидаток пока не хватает, другие вовсе не хотят вовлекать женщин в свою деятельность. Чтобы соблюсти квоты, они идут на хитрость: записывают женщин в списки кандидатов, зачастую — без их ведома.
Как получилось, что Чынара попала в эти списки? За несколько недель до выборов сосед предложил ей поработать агитаторкой. Чынара сперва согласилась и даже отправила ему копии своих документов — паспорта и диплома, но затем отказалась из-за отсутствия оплаты. Однако партия «Замандаш», к которой женщина не имела никакого отношения, записала ее в свой выборный список.
«Я не заполняла никаких заявок в кандидаты. Я так старалась, проходя обучение и сдавая тест [чтобы стать независимым наблюдателем от “Клоопа”]. В итоге мои усилия оказались напрасными, хотя я ни в чем не виновата», — говорит Чынара.
Чынара обратилась за помощью в партию, но ей ответили, что воспользовались ее данными из-за женской квоты. А избирательной комиссии, не допустившей Чынару на участок наблюдателем, представители «Замандаш» посоветовали сказать, что она «не поняла и думала [меня] запишут в агитаторы».
Партия выиграла — женщины больше не нужны
Другой случай, когда партии использовали женщин для прохождения в местный кенеш, произошел в Оше. После окончания выборов в городе Ош 69 женщин подали заявления о выходе из партий «Ата-Журт Кыргызстан» и «Биздин Кыргызстан». И все они территориальной избирательной комиссией были удовлетворены. Кроме того, в ЦИК поступили решения о досрочном прекращении депутатских полномочий 6 депутатов Ошского городского кенеша от этих же двух партий, пятеро из них были женщинами.
«Не знаю почему уходят, по семейным обстоятельствам, наверное. Я не ухожу, например. Каждый имеет право на выход из партии», — прокомментировала это решение депутатка из партии «Ата-Журт Кыргызстан» Хулькар Исамова.
В итоге ЦИК отменила решения Ошской ТИК по массовому выходу депутаток и кандидаток в депутатки из состава партий. «У ЦИК вызвал сомнение одновременный выход большого количества женщин из списков партий», — прокомментировал член ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров.
Зачем нужны гендерные квоты
Квоты — это временная мера, которая создает более равные условия для мужчин и женщин в тех областях, где традиционно присутствует гендерное неравенство. Они применяются как в развитых странах, таких как Франция и Великобритания, так и в развивающихся регионах с традиционно патриархальным укладом. В Центральной Азии женские квоты есть в Узбекистане и Казахстане.
Есть и такие страны, где большинство в парламенте составляют женщины.
Наряду с прямой борьбой с гендерным неравенством, квоты решают сопутствующие социальные проблемы. Например, в 2012 году Кыргызстан перешел на двухуровневый бюджет, по которому именно депутаты местных кенешей принимают решение по распределению сельского бюджета. Активное участие женщин в принятии решений напрямую связано с соблюдением интересов социально-уязвимых групп: детей, пенсионеров, малообеспеченных семей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
До принятия закона о квотах в Кыргызстане наблюдалась стабильное снижение числа женщин среди депутатов айыльных кенешей. Так, с 2004 по 2010 год количество депутаток уменьшилось почти в два раза — с 19 до 10%.
Квоты исправили ситуацию: по итогам выборов весной 2021 число избранных женщин выросло почти в четыре раза. Однако в стране практически нет случаев, чтобы женщин в местных кенешах было больше установленных законом 30%. Только в семи городах из 28 количество женщин достигает квоты.
Все это говорит о том, что, несмотря на позитивные изменения, женщины не чувствуют себя полноправными участницами политической жизни Кыргызстана и зачастую сталкиваются с давлением со стороны мужчин.
«Остановите своих жен»
Благодаря квотам, в местные кенеши прошли женщины, набравшие меньшее количество голосов, чем мужчины. В селе Орок Чуйской области это привело к конфликту. После окончания выборов 11 апреля 2021 года мужчины-кандидаты собрались у избирательного участка и потребовали исключить двух кандидаток из списков победителей.
«[Мужья], которые не могут обуздать своих жен, вы прячетесь за их юбками. Если у вас есть силы, остановите своих жен!» — заявили они.
Другие кандидаты высказывали недовольство в жалобах в ЦИК. В селе Орозбеков Кадамжайского района непрошедший кандидат подал жалобу на решение ТИК о том, что по квоте мандат достается кандидатке, а не ему.
«Грубейшим образом нарушаются мои права и права моих избирателей. В Конституции прописано, что у мужчин и женщин одинаковые права. Этот закон о гендерной квоте противоречит Конституции», — написал он.
Всего шесть непрошедших кандидатов подали подобные жалобы на женские квоты. Всем шестерым ЦИК отказала, поскольку мандаты были распределены по закону.
«В народе предпочитают отдавать голос мужчинам»
«Люди думают, что женщины не способны делать большие вещи. Но я считаю, что женщины более выносливы и настырны. Женщины более чувствительны к важным проблемам», — говорит Калиман Шаршекеева, депутатка из айыльного округа Лама Жумгальского района.
Калиман двадцать лет проработала учительницей начальных классов, воспитала четверых детей. После выхода на пенсию она открыла первый в селе детский сад, которым руководила до весны 2021 года, когда впервые решила поучаствовать в выборах.
«Раньше я была слишком занята бытом, детьми, хозяйством. Сейчас дети выросли, и я чувствую, что настало время работать и проявить себя», — объясняет Калиман свое решение.
Калиман говорит, что ее намерение баллотироваться в депутатки односельчане восприняли без негатива. Хотя она слышала разговоры, что «женщины не способны решать проблемы». Но опыт Калиман показывает, что это не так. Именно она, когда в ее селе не было детского сада, решила создать его с нуля.
«Когда я открывала садик, мне родственники говорили: “Не трать на это усилия, ты не сможешь. Лучше работай спокойно в своей школе. Что ты будешь делать, если люди не будут отдавать детей в садик и твой сад закроют?”, — вспоминает она. — Но я настояла и добилась своего. Сейчас мои сестры до сих пор удивляются тому, что я смогла».
Кроме Калиман в местный кенеш прошли еще две женщины — директор школы и учительница. И случилось это во многом благодаря квотам. «В народе предпочитают отдавать голос мужчинам, без квот нам было бы намного труднее», — объясняет Калиман.
Впереди у депутаток много работы. «Я хочу решить проблемы семей в селе, которые живут за чертой бедности. В нашем селе нет чистой воды, я хочу провести воду в село. Еще хотелось бы организовать парк в селе, чтобы там могли отдыхать жители и могли играть дети», — перечисляет Калиман первоочередные задачи.
Авторы: Гульзар Маратбек кызы, Аяна Сыдыгалиева, Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева