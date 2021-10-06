Депутаты Жогорку Кенеша на очередном заседании 6 октября обсуждали законопроект «О кабинете министров», инициированный президентом Садыром Жапаровым.

Во время заседания депутат Дастан Бекешев поднял вопрос о том, почему глава кабмина до сих пор может использовать во время поездок сопровождение из числа госохраны.

«Это налагает ряд расходов на госбюджет, во-первых: обеспечить столько людей сопровождением, перекрывать дороги и пробки по утрам. Уже пора отказаться от этого», — сказал Бекешев.

Предложение Бекешева поддержал и депутат Аалы Карашев добавив, что это предложение нужно вносить в установленном законом порядке.

Затем Бекешев обратился к представителю президента в парламенте Анарбеку Калматову.

«Глава кабмина сейчас как помощник президента, но у него сопровождение, как было раньше у премьер-министра», — сказал депутат.

Калматов пояснил, что это происходит, так как сейчас еще работает старый закон. Однако после принятия нового закона «О кабинете министров» этот вопрос рассмотрят.