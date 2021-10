Кыргызстан, по словам главы Госантимонополии Кенешбая Тайлакова, обеспечивает себя сам только картофелем, овощами, и молочными продуктами. Об этом чиновник рассказал в эфире «Биринчи радио». Рост цен и «особые механизмы» По словам чиновника, это — один из факторов роста цен в стране на продукты питания и другие важные товары. «Мы должны учесть и импортозависимость Кыргызстана. Мы покрываем обеспечиваем полностью себя в части молочной продукции, картофелем и овощной группой. Все остальное завозится из соседних государств, из стран ЕАЭС и так далее», — отметил чиновник. По словам Тайлакова, рост цен идет везде с 2020 года, и в ЕАЭС, и в СНГ принимают меры для противостояния ему. В Кыргызстане для того, чтобы цены не росли слишком быстро, было принято постановление правительства № 242. Оно утвердило перечень из 25 социально значимых товаров — мука, хлеб, макароны, рис, мясо и другие продукты питания. Социально значимые товары же относятся к «чувствительным рынкам» и поэтому Госантимонополия, используя некоторые механизмы, избегает стремительного роста цен на них. «Например, рынок мяса. Здесь работают многочисленные перекупщики, частные предприниматели. Поэтому здесь мы применяя некоторые механизмы работаем чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Так же и на рынке ГСМ, с углем и так далее. Рынок ГСМ, включая АИ-92, дизтопливо и уголь — социально значимые товары. Здесь мы применяем особые подходы, чтоб избежать неконтролируемого повышения цен», — поделился чиновник. Роль антимонопольного органа, по словам Тайлакова, при этом в том, чтобы соблюсти баланс интересов между потребителями и игроками на рынках. Однако цены все равно продолжают рост. Активнее всего растут цены на ГСМ. «По сравнению с январем 2021 года — вот, у меня есть список — 14 видов продуктов и товаров подорожало: мука пшеничная 1 сорт на 5%, хлеб — на 10%, сахар-песок на 17%, масло подсолнечное на 15%, мясная продукция до 9% и так далее. Основное повышение цен — на ГСМ — до 60%, на дизтопливо — до 42%»,— отметил чиновник. Ценообразование зависит также и от оптовых цен — например, на рынке сахара. «Мы не должны забывать, что есть и биржи. Мы проводим аналитическую работу оптовых сегментов — какие тенденции в оптовом и розничном сегментах, смотрим, где есть возможные сговоры. Поэтому мы усилили аналитические подходы, чтобы исключить необоснованное повышение цен», — сказал глава Госантимонополии. Что с этим делать? По словам Тайлакова, зависимость от импортных продуктов питания касается продовольственной безопасности, за которую, в частности, отвечает минсельхоз. Государству нужно уделить внимание сельхозсектору. «Мы должны создать благоприятные условия для фермеров, особые подходы применяет кабмин, минэкономфин и минсельхоз. Государство, например, применяет обнуление налогов для предпринимателей и для сельхозпродукции, ограничение на экспорт, когда в стране идет повышение цен. Также со стороны минсельхоза я информирован, что у них есть план мероприятий, направленных на сектор сельского хозяйства, включая продукты питания и рынок мясо-молочных изделий», — рассказал он. Читать по теме: Тук-тук, мы к вам. Госантимонополия может получить право на внезапные проверки бизнеса «Нет причин для беспокойства». В «Кыргызкомуре» обещают, что угля хватит всем Оптимизация расходов и добросовестная конкуренция. Госантимонополия предъявила требования нефтетрейдерам по сдерживанию цен на ГСМ

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!