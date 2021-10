В Жогорку Кенеше 6 октября депутаты рассмотрели законопроект «О кабинете министров». На этом заседании между депутатом Дастаном Бекешевым и представителем президента в парламенте Анарбеком Калматовым произошел интересный диалог. Бекешев поинтересовался у Калматова, почему президент несколько раз дал возражения на законопроекты, инициированные кабинетом министров. Этот вопрос возник у депутата из-за того, что кабмин напрямую подчиняется президенту и должен согласовывать с ним законопроекты перед направлением в парламент. Бекешев: Здесь эти проекты проходят, а потом президент дает на них возражение. Получается он сам себе дал возражение? Калматов: Ну почему сам себе, иногда бывает такое, что депутаты вносят изменения, эти изменения противоречат другому закону или положениям к Конституции, поэтому пишутся возражения. Вы это прекрасно знаете. Бекешев: Если не было тут предложений, я могу даже некоторые примеры дать. Калматов: Ну бывает иногда не углядели, не просмотрели. Мы же не роботы, человеческий фактор все равно присутствует, ошибаются люди. После принятия новой Конституции 5 мая 2021 года изменилась практика законотворчества. Теперь кроме Жогорку Кенеша инициировать проекты законов может президент. При этом по новой Конституции, кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту. Активисты и юристы раскритиковали новую Конституцию, так как она дает президенту неограниченную власть над кабинетом министров, парламентом и даже судами. Читать еще: Что изменится, если новая Конституция будет принята?

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!