Депутаты Жогорку Кенеша 6 октября рассмотрели Конституционный закон «О кабинете министров», инициированный Садыром Жапаровым.

Депутаты предложили убрать нормы в законе, согласно которым член кабмина может быть арестован только с разрешения президента.

«При этом внесли новую формулировку о том, что возбудить уголовное дело в отношении члена кабмина может только генпрокурор. Это своего рода тоже является защитой чиновников», — пояснил депутат-докладчик Аалы Карашев.

Аалы Карашев.

Также депутаты уточнили роль президента в Конституции. По словам Дастана Бекешева, убрали пункт о том, что «президент вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров, как будто это не его обязанность, а право».

«Это убрали и четко прописали, что президент осуществляет исполнительную ветвь власти», — сказал он в своем телеграм-канале.

Дастан Бекешев.

Также на заседании Карашев сообщил, что в Конституции теперь будет четко указано, что председатель кабинета министров является руководителем администрации президента.

Бекешев спросил, как тогда будут взаимодействовать эти два ведомства.

Нам что Карашев ответил, что администрация президента и есть реализующий решения кабмина госорган. А у кабмина теперь не будет аппарата — его работу будет вести администрация президента.

Кроме этого, депутаты предложили исключить оговорки, допускающие чиновникам занятие коммерческой деятельностью и внести квалификационные требования к членам кабмина.

«Претендент на госслужбу должен иметь 10-летний стаж работы, половина из них на руководящей должности. После утверждения в должности в течение недели члены кабмина должны сдать свои декларации председателю», — сообщил Карашев.

После обсуждения законопроект направили на голосование во втором чтении.