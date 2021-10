Мээрим Жуманазарова – бронзовая медалистка Олимпийских игра Токио 2020. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана Международная организация United World Wrestling сообщила, что кыргызстанка Мээрим Жуманазарова 6 октября вышла в финал чемпионата мира по борьбе и будет бороться за золотую медаль. Чемпионат мира по борьбе проходит в городе Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. В полуфинале Жуманазарова одержала победу над спортсменкой из России Ханум Велиевой, что позволило ей выйти в финал. В финальной схватке 7 октября Жуманазарова поборется за золото против Рин Мияжи из Японии. До Чемпионата мира по борьбе Мээрим Жуманазарова принимала участие в Олимпийских играх Токио 2020. На соревнованиях она завоевала бронзовую медаль. Позже она получила 7 млн сомов ($ 83,3 тысячи) автомобиль Toyota Rav 4. Кроме Жуманазаровой в чемпионате мира по борьбе приняли участие серебряная призерка Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова. Она завоевала этом на чемпионате золото, став победительницей чемпионата мира во второй раз. Кроме этого кыргызстанец Эрназар Акматалиев на чемпионате в Осло завоевал серебряную медаль. Также бронзовую медаль завоевал кыргызстанец Алибек Осмонов.

